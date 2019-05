«Tenemos una burbuja encima que va a explotar y no nos va a pillar bien»

Yawar Nazir Alonso alertó ayer sobre las circunstancias económicas en las que se encuentra el país: «Tenemos una burbuja encima que va a explotar y no nos va a pillar en las mejores condiciones».

Alonso, bróker y doctor en Derecho Financiero y Tributario protagonizó la conferencia ‘Mercados de valores y mundo real’, presentada por María Jesús Muñiz, jefa de la sección de Economía de Diario de León y patrocinada por RBH Global?, dentro del ciclo ‘La economía a debate en León’, organizada por el Club de Prensa de Diario de León.

3.000 millones de euros, 200.000 operaciones y 1,5 millones de órdenes al día dan fe de la importancia del sector. Pero la imagen de las Sicav es errónea: «Ha habido elecciones y eso afecta por las propuestas fiscales de algunos partidos».

Los fondos de pensiones mueven 111.000 millones de euros, con 9,7 millones de partícipes. «El sistema público es insostenible tal como está planteado ahora mismo». Los españoles ahorran «mucho y muy mal». No tiene sentido dar beneficio «a la siguiente generación y a Hacienda por el sistema de empeñarse para tener un piso», aseguró.

Habló de las Sociedades de Inversión Inmobiliaria (Socimi) «que solamente cuentan con un 2% de propietarios de pisos de alquiler en España». Los bancos «no son inmobiliarias, venden los pisos que tienen y los compra quien quiera», dijo en referencia a los fondos buitre. «Los buitres son necesarios en la naturaleza». Puso como ejemplo Antibióticos «que si no fuera por un fondo de este tipo, habría pagado 20 días por año trabajado a sus empleados y habría cerrado». En la batalla bancos versus cajas de ahorro alertó sobre la falacia del rescate: «No ha habido ni un solo caso privado, solo han sido públicos». No se rescataron las cajas «sino a sus depositantes».

Respecto a la renta fija, evaluó en 1,2 billones de euros la deuda y recordó que España tiene la misma calificación en Standard & Poors que Botswana o Malasia, «no porque aquí lo hagamos mal sino ellos muy bien». Criticó algunas medidas implementadas en la etapa de Rajoy: «No nos prestaban y estuvimos a punto de no pagar a los funcionarios. Nos rescató Draghi que dijo que confiar en él sería suficiente». Por eso el BCE compró deuda española en un 25%. «Pero tenemos una burbuja encima que va a explotar y no nos va a pillar en las mejores condiciones», aseguró.

«Era imposible recuperar las cajas como entidades financieras», aseguró. «La banca está para ganar dinero, pero los bancos podían acceder al mercado y las cajas no. Hubiera hecho falta una versión de Bankia en modelo caja. Pero a favor de las cajas diré que no tenían quien pusiera dinero detrás. En León teníamos el doble de consejeros que en el Banco de Santander».

Respecto a la recomendación de JP Morgan de vender deuda española por temor a las políticas de Podemos junto al PSOE explicó: «No es cuestión de hacer política, lo dicen porque creen que se va a disparar el déficit y a determinados clientes les puede perjudicar esas decisiones». Respecto a las criptomonedas fue explícito: «Si vas al casino, harás lo mismo y por lo menos conocerás gente». En cualquier caso, consideró que los gobiernos «se van a poner las pilas» en este tema «porque si se mueve dinero, aunque sea en bitcoins, se puede recaudar». Consideró absurdo el sistema de pensiones actual: «No se puede mantener la filosofía de hace 30 años» pero reconoció no se puede «cambiar las reglas a medio partido».

Calificó de negativas las consecuencias del brexit: «Si la libra se estrella, importar será más caro para ellos y no van a comprarnos las naranjas ni van a venir de vacaciones. Espero que no se peguen un tiro en el pie. Pero las empresas británicas no han bajado en bolsa porque si son muy exportadoras, van a vender más y porque sus empresas son muy globales».