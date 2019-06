Todas las administraciones pierden empleados, excepto los ayuntamientos

m. romero | león

No existía la administración electrónica ni los trámites telemáticos y había 35.000 habitantes más, pero León tenía en el año 2002 un total de 29.330 trabajadores al servicio de las diferentes administraciones públicas, principalmente la Junta. Hoy hay solo 26 empleados más que hace 17 años, según los datos difundidos ayer por Hacienda. Los números constatan que actualmente hay un funcionario o empleado púbico por cada 16 habitantes frente a los 17 de 2002. Pese a que parezca una tendencia estable, no lo es. Se está recortando empleo, y a lo grande. Sobre todo en la Administración General del Estado, incluso en la Universidad. Pero no en los ayuntamientos: son las únicas instituciones que, después de los planes de ajuste y de una reorganización obligada por la crisis, dan ahora tanto trabajo como lo hacían en sus mejores años.

Pero el Estado está perdiendo enteros. Es la Administración que peor nómina tiene desde que se instauró la democracia. La falta de convocatorias, el reparto de competencias y la inexistencia de cobertura en las jubilaciones ha diezmado este colectivo, de manera que en la provincia los trabajadores de la Junta son ya casi el doble que los de la Administración central. Respecto a enero de 2017 —en estadística dos años no son nada—, el número de empleados públicos creció en 234 en todas las instituciones, un gran número en las entidades locales; la Universidad redujo su personal de 1.318 personas en 2017 a las 1.233 actuales, y la Administración autonómica ha pasado de tener 14.068 empleados a 14.001.

Precisamente, en la Junta resulta llamativo que en los últimos 17 años —desde que el ministerio hace púbicos los registros— el número de docentes ha crecido en más de 450 personas y el del personal sanitario en casi 2.000. Pese a ello, no deja de ser notorio que los principales recortes durante la crisis se percibieron en ambos campos.

Además de la mencionada destrucción de empleo en la Administración General del Estado, destaca también la pérdida de efectivos tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en las Fuerzas Armadas, dos sectores para los que incluso se ha elevado la tasa de reposición hasta el 115%.

En cuanto al perfil, las mujeres son mayoría en las administraciones públicas, pues suponen más del 64,8% de los 29.356 empleados de León. No obstante, los varones tienen un peso mayor en la Administración central, donde casi son dos terceras partes de la plantilla, principalmente por la masculinización que se da en el colectivo de militares, policías y guardias civiles. Por el contrario, siete de cada diez funcionarios de las administraciones autonómicas son mujeres, mientras que en los ayuntamientos hay paridad. Cabe resaltar que más de la mitad de la plantilla son funcionarios, un 23,4% es personal laboral y casi un 20% corresponden a la categoría de interinos.