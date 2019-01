El traslado del asesino de Cortizo enfada a la familia

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, pide explicaciones al Ministerio del Interior por el traslado de tres presos de ETA, entre ellos Sergio Polo, condenado por el crimen del camandante Cortizo en León, por no haberse producido «ninguna notificación, ni con carácter previo ni durante los meses transcurridos, ni a esta Fundación, ni al resto de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo».

«Esta ocultación contraviene el compromiso de transparencia informativa asumido por el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska», sostiene Marimar Blanco en un comunicado, recordando que, hasta la fecha, cada vez que se producía un traslado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias emitía una nota explicativa.

Destaca Marimar Blanco, diputada del PP en el Congreso, que más allá de compromisos políticos el artículo 51 Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo exige que, a través de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, se establezcan «cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas.

En declaraciones a Europa Press a través de su abogada, la familia del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo mostró su «sorpresa e indignación» por el traslado desde la prisión de Algeciras (Cádiz) a Herrera de la Mancha (Ciudad Real) del etarra Sergio Polo, condenado en marzo de 2018 a 110 años por el asesinato de este militar perpetrado en 1995.

La Fundación de Víctimas ve «extremadamente grave» que Interior haya «beneficiado con dicho traslado a un etarra condenado por delitos de sangre», recordando que Interior se había comprometido a que los acercamientos serían por razones humanitarias y en ningún caso beneficiarían a condenados por asesinato.

Además de Sergio Polo, el 29 de noviembre han sido trasladados sin comunicación de Instituciones Penitenciarias a las víctimas del terrorismo María Lizarraga Merino e Iñigo Gutiérrez Carrillo, en este caso desde la cárcel de Villena (Alicante) a la de Picassent (Valencia), el 18 de octubre.

Marimar Blanco ha pedido por este motivo las explicaciones oportunas que justifiquen la medida «contra el compromiso adquirido por el ministro del Interior ante las asociaciones y fundaciones representativas del colectivo de víctimas».

Por otra parte, dentro de esta misma política de acercamiento de presos se enmarca el traslado a Asturias de la pamplonica Olga Comes Arambillet Txikitxe.Comes fue detenida el 25 de julio de 2008 en Dijon (Francia) junto a Asier Eceiza Ayerra, tras sufrir un accidente de tráfico cuando viajaban en un turismo robado. Fue entregada a España de forma definitiva. Integró el comando Vizcaya de ETA dirigido por el etarra Arkaitz Goikoetxea, quien solicitó por carta al entonces jefe de los comandos de la banda, Garikoitz Azpiazu Rubina, alias Txeroki, que la trasladase a Francia al entender que no estaba preparada para la actividad terrorista en el interior, según fuentes de la lucha antiterrorista. Los presuntos responsables del ‘complejo Vizcaya’ de ETA Arkaitz Goikoetxea y Jurdan Martitegi trasladaron a Txeroki que pensaban que Comes no estaba capacitada para realizar la tarea que se le había encomendado para secuestrar a Benjamín Atutxa —entonces era concejal socialista en Eibar— y que ponía en peligro a todo el comando. Fue detenida el 26 de julio de 2008 en la región gala de Arceu y condenada a nueve años de prisión.