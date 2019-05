El Tribunal Superior de Justicia eleva al CGPJ la propuesta de crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo en León

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me parece perfecto que doten a la Justicia de los medios que ella misma determina. Debería ser el Consejo General de Poder Judicial el que los administrase realmente y no el Ministerio ni las autonomías. De todas formas, en esta España que hace campos de justicia en todas las provincias salvo en León no estaría de mas que se plantease la necesaria y urgente nueva construcción de una ciudad de la Justicia en León, al modo de las grandes capitales. El edificio actual está desfasado y sobrepasado. Es incomodo hasta para discapacitados. Muy poco funcional y, para colmo, está inundado....