«Tudanca deja a León a los pies de los caballos»

Hay que decir la verdad, si Tudanca lo unico que dijo es que un alcalde debe mirar por su ciudad y es lo hizo el de Valladolid, a cada pastor con su rebaño, otra cosa es que el alcalde de león ni se preocupa de León ni hace nada nada por su ciudad, solo sabe lamentarse, Referente a UPL no nació con buen pie miren quien lo fundó y donde está, solo se emplearon para coger cargos y de sus obras nadie sabe nada. Lo siento pero no puedo decir otra cosa. Si estoy equivocado que me asesoren y digan que hicieron. Pues son unos políticos a los cuales estamos pagando.