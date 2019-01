Tudanca no desautoriza a Puente porque él «tiene que defender a Valladolid»

álvaro caballero | león

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, rechazó ayer reclamar a Óscar Puente que rectifique su petición de que «Castilla y León debería apostar más por Valladolid». No lo hará porque «el alcalde de Valladolid se tiene que dedicar a defender Valladolid», como expuso el líder de los socialistas en la comunidad para intentar atenuar la polémica suscitada. Lejos de apercibir a su compañero, que además es el portavoz nacional del partido, el candidato socialista a la Junta esquivó de manera reiterada la pregunta sobre si cree que es tendría que «apostar muy fuerte» por la ciudad castellana para «retener población» y «evitar que se dispersen esfuerzos que luego no tienen ninguna rentabilidad».

Tudanca se enrocó en que su modelo se centra en que «se trate a los territorios con equidad, que no es dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita y lo que se merece». «Esta comunidad tiene enormes desequilibrios que corregir porque si no le va bien a León, a Soria, a Zamora, tampoco le irá bien a Valladolid», concedió el político burgalés, quien abundó en que «hay un desequilibrio y provincias que necesitan un apoyo específico adicional por parte de la Junta, por parte de las diputaciones, por parte del Gobierno, que todos los indicadores dicen que son León, Salamanca, Zamora y Soria; fundamentalmente estas». «Eso es lo que hay que corregir de forma urgente», expuso, aunque a continuación evitó de nuevo resolver si ve necesario apostar más por Valladolid. «Esto no es una batalla, no voy a incentivarla. He dicho cuál es el modelo. La posición del alcalde de Valladolid es la suya; la del PSOE es la que yo digo», zanjó.

Sí que se explayó el candidato a la Junta en que le «gustaría que el alcalde de esta ciudad defendiera a León lo mismo que el de Valladolid defiende a la suya. Ya les gustaría a los leoneses». El alcalde de Valladolid, incidió Tudanca, «no ha tenido la oportunidad, porque no ha tenido la responsabilidad de ser consejero de la Junta, de apostar por Valladolid», mientras que Antonio Silván «sí la tuvo, fue consejero y no sólo no ha hecho nada por León, sino que ha apostado bastante por otros territorios».

Pese a este apunte, el líder socialista recalcó que, en vez de «alentar los enfrentamientos», a él le gustó «mucho más la foto de Silván y Puente al inicio de la legislatura colaborando», dado que « la mejor manera de que esta comunidad se desarrolle es colaborando». «Hay que colaborar, no es una batalla entre provincias para ver quién consigue más, porque es la política del PP y nos ha ido horriblemente mal porque no ha servido tampoco para que Valladolid creciera. Valladolid también pierde población», expuso, a pesar de que, desde la constitución de la comunidad, la provincia vallisoletana ha ganado 39.803 habitantes, mientras que la leonesa ha perdido en el 55.297 vecinos. «Mientras estábamos entretenidos en enfrentarnos entre nosotros nadie miraba quién era el responsable de que las cosas aquí fueran mal», insistió para poner el foco sobre el PP y desviarlo de su compañero, tras volver sobre el argumento de que «si no somos capaces de apostar más por quien más lo necesita, por quien más dificultades atraviesa, esta comunidad, que es la que tienen los mayores desequilibrios de renta, de desarrollo e industrialización, no es sostenible».