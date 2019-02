La UE excluye a León de las zonas poco pobladas pese a que la mitad del territorio es un desierto

Manu, que la casa que tengo está en la sobarriba. en un pequeño pueblo de 8 habitantes o 10. que pagaba casi 100 pavos de luz viviendo yo solo, y en León pago 30. que la basura y el agua es el doble de cara que en la capital. Que el IBI es caro de cojones también. Que no hay tiendas ni bar, y tienes que gastar gasolina para ir a comprar puto pan y tabaco a 30 kilómetros, que no hay cobertura de móvil ni internet por supuesto en la casa, que me sale más caro vivir en ese pueblo que en la capital. Y fui al ayuntamiento a informarme de ayudas que podía tener por empadronarme allí y solo la luz te rebajan un 10% que no es nada, ni un beneficio más. Echan a la gente de los pueblos, no me jodas.