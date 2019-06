El último Pleno previsto sirve para que la banda lleve el color de la enseña de León

El Pleno escoba del mandato, aunque la demora del proceso de recursos podría dejar otro para finales de junio, sirvió ayer para que el Ayuntamiento de León iniciara el trámite de modificación del reglamento de honores y distinciones con el objetivo de modificar la banda que usan los ediles en los actos oficiales. La propuesta, promovida por la UPL y que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo Ciudadanos que prefirió abstenerse, servirá para que a partir de este momento este elemento protocolario sume los colores de la bandera de León en la zona delantera, donde ya lleva el escudo, y que «en la parte posterior mantenga el diseño rojigualda de la enseña nacional.

El portavoz de los leonesistas, Eduardo López Sendino, lamentó que se haya tardado tanto en comenzar la tramitación de un acuerdo que lleva meses planteado, aunque agradeció la disposición de los grupos para conseguir que «los signos protocolarios», que «representan al territorio y deben ser un símbolo identitario», logren «ir más allá del símbolo político».

El cambio deberá superar todavía la aprobación definitiva, dado que la modificación del reglamento de honores y distinciones necesita de un plazo de tramitación, por lo que las nuevas bandas no estarán listas para la toma de posesión de la nueva corporación municipal, que se emplaza para la primera semana del mes de julio, toda vez que se resuelvan los recursos judiciales.

Para entonces ya no estará en el consistorio Victoria Rodríguez, la portavoz de León en Común, que ha perdido sus dos ediles y no ha obtenido representación bajo las siglas de IU. Por eso, la edil aprovechó ayer para desear «lo mejor en lo personal» a todos los compañeros de corporación, no sin antes reclamar que «no duerman el sueño de los justos» las mociones promovidas por su grupo y aprobadas, como la creación de un monumento en el campo de tiro de Puente Castro para homenajear a las víctimas de la Dictadura.

No hubo más gestos para la despedida por parte del alcalde, Antonio Silván, ni discursos de resumen del mandato de los otros portavoces municipales, como ha sucedido en anteriores ocasiones, aunque a finales de junio podría haber una nueva oportunidad. Sobre la posibilidad de que esto suceda avisó el concejal de Hacienda y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento, Agustín Rajoy —quien no repite y además no ha logrado por ahora entrar como procurador en las Cortes al sacar sólo el PP 4 representantes— tras aprobar una modificación de crédito para afrontar gastos.