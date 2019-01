«Un sobre de burundanga se pilla en internet por tres euros»

miguel ángel zamora | león

«Tío, si a mí me piden algo así, inmediatamente digo que no. Es ilegal y además de eso te la juegas. Te pueden meter un paquete curioso». El propietario de una de las grow shops más célebres de León es explícito a la pregunta. «A mí nadie me ha pedido burundanga nunca. Yo creo que hay más mito que otra cosa». Y lo mismo opina un segundo establecimiento consultado de forma presencial. «No he oído nada de ese caso y a mí no me ha pedido nadie nada. No creo que se atrevan».

Pero siempre hay una excepción. «Estamos recibiendo cada dos por tres consultas por Internet. No hace falta que te vengan a la tienda, te mandan un correo y si tienes hijos, sabes que son chavales y que no son mayores de edad. Te preguntan por el precio, los efectos, qué puede pasar si se exceden con la cantidad... no hay que ser muy listo. Y luego como hay páginas web que se saltan el convenio de La Haya y no tienen el dominio en España, pues échales un galgo».

ENCARCELADA

La aparición de un presunto caso de envenenamiento con escopolamina, por la que una joven leonesa permanece recluida de forma provisional en el Centro Penitenciario Provincial de Villahierro desde el pasado fin de semana, no ha modificado los hábitos de comportamiento de la clientela en las tiendas del ramo de León. «Tú sabes perfectamente cuándo te están pidiendo algo que no es legal del todo y cuando te están pidiendo una barbaridad. A mí me han sugerido alguna vez alguna cosa que sabes que estás ahí, ahí... en el límite y todos sabemos lo que hay. Pero burundanga, ni de coña, yo no la vendería».

«La Guardia Civil está ofreciendo charlas en los colegios sobre este tema», explican desde la gerencia de uno de estos negocios de venta de plantas y sustancias similares para consumo legal. «A veces recurren a personas que han salido de su consumo para que oriente a los chavales y que en los colegios y en los institutos haya más concienciación. Me dicen los que lo han visto que a veces aparecen sobres en el suelo que son muy significativos, porque los que trabajan en el tema saben que solamente se usan para el envío de burundanga. Los precios andan alrededor de los tres o cuatro o euros como mucho y te mandan lo que necesites porque los muchachos que se meten en estas historias, van cambiando la dirección y los nombres que usan para pedirlo y es muy difícil de detectar».

VERSIÓN CONTRARIA

No opinan lo mismo agentes cercanos a la instrucción de la causa, declarada secreta en el Juzgado de Instrucción número 2 de León después de que una muchacha, que se encuentra ingresada en el Complejo Asistencial Universitario de León presentara síntomas de haber sido víctima de la ingesta no voluntaria de una sustancia estupefaciente utilizada para aturdirla mientras se le sustraían determinadas cantidades de dinero, según informó la subdelegación de Gobierno en una nota de prensa. «Conseguir burundanga en León es casi imposible. Traerla desde fuera es otra cosa, en un viaje de alguien que se ha ido a Madrid, a Barcelona o a Valencia... bueno, eso puede ser. Pero no hay tráfico de escopolamina en la ciudad porque eso ya se habría detectado. Además, este caso concreto que se está investigando tiene unos condicionantes muy particulares y puede que la realidad no sea lo que parece».

En el extrarradio del casco urbano, otra tienda dedicada a la venta de este tipo de artículos (entre los que los vapeadores se han puesto de moda de nuevo en los últimos meses) no hay constancia de que se haya incrementado el consumo.

León dispone de al menos media docena de establecimientos en los que se asesora y venden productos relacionados con el cultivo del cannabis. La legislación actual prohíbe el consumo pero permite su plantación. Al hilo de esta circunstancia, florece un negocio creciente en toda España.