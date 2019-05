Unicaja venderá más inmuebles para deshacerse de activos no productivos

m. j. muñiz | león

Unicaja no es ajena al proceso que vive el conjunto del sistema financiero para desprenderse de buena parte de sus activos inmobiliarios. En este sentido, contempla la venta de la antigua sede de Caja Duero en Madrid, después de haber vendido la de Caja españa en 2016. Fuentes financieras aseguran que aún no se ha iniciado el proceso de venta, pero esta posibilidad se contempla dentro del contexto de desinversión de activos no productivos que vive el sector en general.

Las fuentes señalan que el proceso no se ha iniciado, por lo que aún no puede hablarse de precios ni de plazos; y ni siquiera se ha designado la compañía que dirigirá la operación. E inciden en que no hay prisa por vender. El edificio es la antigua sede de Caja Duero en Madrid, ubicada en la calle Marqués de Villamagna, muy cerca de La Castellana. Unicaja tiene intención de seguir ocupando dos plantas del edificio, en régimen de alquiler.

Banco Ceiss (nacido tras la fusión de Caja España y Caja Duero) ya intentó vender este edificio hace tres años, aunque entonces la operación no llegó a ultimarse. También a finales de 2017 la entidad se dshizo del edificio Titán, en la zona de Méndez Álvaro de la capital. La vendió a UBS por alrededor de 55 millones de euros.

En su primer intento de venta la entidad con sede en Málaga, que absorbió Banco Ceiss, pedía alrededor de 90 millones de euros por el edificio de Marqués de Villamagna, una de las zonas de negocio más cotizadas de Madrid. Un edificio de 7.000 metros cuadrados, con cinco plantas de oficinas y tres de uso comercial.

A finales de 2016 EspañaDuero vendió la que fuera sede de Caja España en Madrid, en la esquina de la calle Velázquez con Jorge Juan. En una de las zonas más apreciadas del Barrio de Salamanca madrileño. De la mano de Aguirre Newman, el inmueble se demolió, respetando la fachada por su valor arquitectónico, para convertirse en un edificio de viviendas de lujo.

El edificio tenía una superficie de 2.548 metros cuadrados sobre rasante, más 450 metros cuadrados de semisótano de uso comercial y aparcamiento interior.

Al margen de los edificios en la capital del país, la herencia de Caja España y Caja Duero suma aún un importante patrimonio inmobiliario, sobre todo en Castilla y León.