La Universidad crea con la Junta una Red de Agentes de Innovación Rural para impulsar negocios vinculados a la bioeconomía y retener talento

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, suscribió hoy dos convenios con los responsables de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, lo que permitirá la creación de una Red de Agentes de Innovación Rural, así como la puesta en marcha del programa ‘Agrobecas’, destinados en ambos casos al impulso de negocios vinculados a la bioeconomía en zonas rurales de la Comunidad y retener talento y aprovechar el negocio capaz de generar riqueza, y que contarán con una dotación económica de 4,5 millones de euros.

La Red de Agentes, que se pondrá en marcha “de forma inmediata”, supondrá la selección de 35 jóvenes que, después de recibir la formación pertinente, se encargarán de desarrollar nuevos mercados que potencialmente generen nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento en áreas de actividad de la bioeconomía en el sector agrario y agroalimentario y actividades relacionadas; pondrán en contacto actores idóneos para llevar a cabo la acción de dinamización necesaria para concretar la idea del proyecto; realizar un acompañamiento en la búsqueda y gestión de posibles fuentes de financiación; priorizar las actuaciones relacionadas con el asesoramiento de los emprendedores y empresarios, e impulsar acciones para el desarrollo de la bioeconomía en el mundo rural.

Serán en total 35 los jóvenes que estarán tutorizados por las universidades de Castilla y León para buscar oportunidades de negocio en el mundo rural vinculadas a la bioeconomía, hasta que estos proyectos echen a andar. De esta forma, se consigue retener el talento de jóvenes que generarán actividad económica, que es una de las “claves” del futuro alimentario.

Lo que se pretende, según apostilló Marcos, es “canalizar” la actividad a través de esta red, algo que estimó que era “una obligación” por parte de la Junta que había que llevar a cabo “de la mano de las universidades”. El inicio de la actividad será “inmediato” y la financiación tendrá un periodo de dos años. Las universidades ya han comenzado la selección de 35 jóvenes que tendrán que someterse a un proceso de formación “concreto y muy riguroso” para que formen parte del sector de la bioeconomía.

Con este convenio, valorado en 3,9 millones de euros, se inicia el camino de un eje principal de la futura Política Agraria Común (PAC) como es la transferencia tecnológica, y se avanza en el desarrollo del Plan de Impulso a la Bioeconomía creado por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

El segundo de los convenios pretende ajustar el talento a la demanda del sector agroalimentario, y para ello se han firmado con las fundaciones generales de las universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos, con el fin de financiar los gastos generados para el desarrollo del programa ‘Agrobecas’, un Erasmus agrario que ya fue anunciado por la consejera de Agricultura y Ganadería y que ofrecerá ayudas de hasta 30.000 euros para dar formación “ajustada a la demanda”.

Marcos explicó que lo que se pretende es que la demanda coincida con la formación especializada que se ofrezca. Para ello, la industria se compromete a, una vez finalizada la formación, el joven tendrá garantizado un contrato laboral de una duración de entre seis y doce meses como mínimo.

Universidades satisfechas

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, consideró que ambos proyectos son “enormemente interesantes” tanto desde un punto de vista social como académico, y puso en valor lo “adecuado” de este programa porque cubre “buena parte del territorio” de la Comunidad con sus campus en Palencia, Segovia, Soria y Valladolid y porque el perfil que se demanda es “muy amplio y se ajusta a la oferta formativa que se ofrece desde la UVa”.

Por parte de la Universidad de León (ULE), su rector, Juan Francisco García Marín, puso de relieve la importancia del sector agroalimentario del que no se hablaba igual hace una década a pesar de que tenía “el mismo potencial”. Marín evidenció el trabajo que desde hace muchos años viene desarrollado la institución académica leonesa en esta materia de una manera “muy eficaz y muy directa” conscientes de que “si no se está con el sector trabajando directamente con él, esto no puede ir adelante”, dijo.

El rector de la Universidad de Burgos (UBU), Manuel Pérez, posicionó a la universidad como “motor de desarrollo económico y social”, algo que entendió que queda patente con la firma de estos convenios “con hechos de verdad” para acometer algo que cada día preocupa más, como es “la empleabilidad y el desarrollo social de nuestro entorno”. Además, estimó que se trata de una oportunidad de las universidades de trabajar “más y mejor” de forma conjunta y poner en valor la “unión y colaboración” de las fundaciones universitarias.

Por último, el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca (Usal), Efrem Sildik, tildó de “logro” que se esté hablando de seguridad agroalimentaria, del cambio climático y de otros temas que preocupan, lo que está haciendo que Castilla y León “se monte en el tren y no vaya por detrás” porque en el momento actual “o nos subimos al tren o lo perdemos”, auguró.