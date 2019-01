La Universidad de León amplía a Texas su plan internacional

DL | León

El rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, junto con el vicerrector de Relaciones Internacionales, Roberto Baelo, viajaron junto con representantes de las otras tres universidades públicas de la comunidad autónoma — Burgos, Salamanca y Valladolid— y con miembros de la Consejería de Educación, incluido el consejero Fernando Rey, la Dirección General de Universidades y otras universidades del estado de Texas, con la finalidad de realizar colaboraciones en proyectos académicos.

La estrategia de las cuatro universidades públicas de Castilla y León se centra en unir sus esfuerzos y recursos en un frente común de internacionalización para facilitar el intercambio de estudiantes y profesores. Con el viaje, las instituciones académicas han conseguido una propuesta de inicio para desarrollar y ofertar actividades académicas, en el contexto de inmersión lingüística.

Las universidades americanas visitadas del 21 al 26 de este mes han sido las privadas St Edward’s University, en Austin y la University of the Incarnate Word, en San Antonio; y las universidades públicas University of Texas at San Antonio y la Texas State University, en San Marcos. Estas reuniones han sido facilitadas en el marco de la Hispanic Association of Colleges and Universities, que es la organización que engloba a 200 universidades de todo Estados Unidos, con intereses en la impartición de planes de estudio bilingües. Los futuros acuerdos permitirán el intercambios tanto de profesores como de alumnos.

Desde las universidades públicas de la comunidad, según Ical, se tiene la intención de formalizar planes de estudio oficiales conjuntos y la posible colaboración en el ámbito investigador dentro del contexto del concepto de parque científico, tanto español como americano.

Desde Educación y desde las propias universidades, además, se considera «un logro sin precedentes» haber conseguido articular propuestas de internacionalización con el consenso conjunto de las cuatro universidades de carácter público de Castilla y León.