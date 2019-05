La Universidad de León genera una riqueza de 7,1 M en contratos con empresas locales

Los conocimientos que se generan en el ámbito de la Universidad pueden (y deben según los mandatos académicos) fluir hacia la sociedad para generar riqueza y desarrollo social e industrial. Esta transferencia del conocimiento, de los campus a las empresas, se tradujo el año pasado en León en más de 7,1 millones de euros, según los propios datos que baraja la institución académica y sólo en relación a los proyectos que vinculan a la ULE con las empresas, lo conocido como el artículo 83 de la Ley de Universidades, es decir, los contratos entre la Universidad de León y las empresas que recurren a ella en busca de soluciones o investigaciones para sus negocios o el impulso de proyectos. A ello habría que sumar los beneficios que generan las más de 70 patentes activas en la institución académica.

El reporte social de la transferencia de conocimiento de la Universidad de León es muy variable en los últimos años, aunque el pasado 2018 alcanzó su máximo desde 2015, tras alcanzar una treintena de contratos de Investigación+Desarrollo, a los que se suman los de servicios técnicos, que alcanzaron los 84 acuerdos. El volumen económico más grande —que se establece con los baremos y pautas que determina la Ley Orgánica de Universidades— es el vinculado a los proyectos de I+D, que el año pasado se quedó próximo a los cinco millones de euros. Los servicios técnicos, que hacen referencia a cuestiones puntuales en las que las empresas recurren a los diferentes departamentos o laboratorios con los que cuenta la Universidad, se saldaron el año pasado con 2,1 millones de euros.

En el 2015, la transferencia del conocimiento de la Universidad de León se valoró en cinco millones de euros, llegando a 196 los contratos por servicios técnicos (que revirtieron en 412.395 euros). Este importe bajó en 2016 hasta los 2,2 millones y volvió a caer en 2017 hasta los 1,2 millones de euros. A pesar de que en 2018 se alcanzó la cifra más elevada, los contratos firmados fueron la mitad que en 2015. Desde la Universidad explican que el importe varía en función de las anualidades que impliquen los convenios alcanzados y también del importe y la importancia de los mismos.

El vicerrector de Investigación, Carlos Polanco, explica que la transferencia de conocimiento es «el tercer mandato» de la universidad, junto con la docencia y la investigación: «Establecer una relación entre la generación de conocimientos en la universidad y trasladarlos a la sociedad valorizándolo económicamente». De hecho, este aspecto es «fundamental» en los ránkings académicos y Carlos Polanco incide en que, «aunque el importe que genera la Universidad de León no es muy alto, es preciso relativizarlo en función del tamaño de la institución académica. Nosotros somos una universidad pequeña. Si se tuviera en cuenta el tamaño de la ULE no quedaríamos tan mal», explica el vicerrector de Investigación, haciendo hincapié en cada vez se analiza más este aspecto de las universidades y que, además, otro de los requisitos no es sólo transferir el conocimiento, «si no informar».

«La transferencia se hace desde las dos vías, la Universidad contacta con las empresas para ofrecer determinadas capacidades y las empresas se acercan a la Universidad para pedir determinadas cuestiones tras unos contactos iniciales», añade Polanco, para explicar que aún no existen datos sobre la actividad de 2019.