Los universitarios quieren que el grado de Medicina complete la oferta del campus

A. Calvo | León

Medicina, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Veterinaria son las carreras que más alumnos de la Universidad de León ansiaban estudiar, aunque finalmente se han tenido que matricular en otros grados, dentro de la oferta con la que cuenta la institución académica. De las tres, Medicina es la única que no se imparte ni en Vegazana ni en el Bierzo y es, precisamente, en la que se hubieran matriculado un 17% de los alumnos que no estudian el grado deseado. Este título —cuando aún era una licenciatura—, fue una vieja aspiración de la Universidad de León hace poco más de diez años y que la Junta zanjó de forma tajante al considerarla «innecesaria». Pese a todo, el grado de Medicina sigue estando entre los que primero piensan los alumnos de Bachillerato en las ferias universitarias, junto con el Periodismo o el Criminología, que con José Ángel Hermida como rector iban a empezar a impartirse en el curso 2012/2013, aunque finalmente la Junta también vetó su implantación. De hecho, Criminología también figura en el listad de grados en los que se hubieran matriculado los universitarios leoneses si hubieran tenido una nota suficiente (el 77%). El segundo motivo para no escoger el título deseado fueron los económicos y el tercero que no se impartía en León (el 8%).

La Universidad de León incorporó este año, según el dato del mes de noviembre, a 2.120 alumnos de primer curso, de los que el 77% entraron en el grado en el que se matricularon en primera opción. Entre todos los matriculados, a casi un tercio le hubiera gustado matricularse en otra universidad diferente a la de León y, de estos, un 28% hubiera preferido hacerlo en la de Oviedo, seguido de un 23% que le hubiera gustado irse a Salamanca. Los motivos, se repiten en similares porcentajes a los que alegan los estudiantes para no matricularse en el grado deseado, la nota de corte y los motivos económicos.

La Oficina de Evaluación y Calidad de la Universidad de León ha hecho público el informe de nuevo ingreso que realiza cada año con los alumnos que se incorporan a la institución académica. De esos 2.120 nuevos estudiantes, el 65% tiene menos de 20 años, aunque el 27% está ya entre los 20 y los 24. Las mujeres son el 51% de las matrículas y el 64% proceden de la propia provincia. La comunidad de alumnos la completan los llegado del resto de la comunidad autónoma, Asturias, Galicia y Cantabria, principalmente.

Casi la mitad de los nuevo universitarios cuentan con una beca y uno de cada cinco ha llegado a la universidad después de estudiar FP, enseñanzas artísticas o técnico deportivo superior y seis de cada diez de los que lo hicieron por el Bachillerato llegaron a través de la modalidad de Ciencias. El 86% pretende dedicar los próximos cuatro años sólo a estudiar y un 9% lo compaginará con trabajos intermitentes.