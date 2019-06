UPL celebra que se mantenga sus tres ediles y no ve motivo para un recurso

El cabeza de lista de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo López Sendino, celebró hoy la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que desestima el recurso contencioso electoral presentado por el PP y la candidatura de Antonio Silván sobre los resultados de las pasadas elecciones municipales y mantiene los tres ediles logrados por la formación.

“Al final se ha hecho justicia con la realidad. Cuando yo estudiaba Derecho me dijeron que justicia es dar a cada uno los suyo y se ha enmendado un error”, comentó. Sendino añadió que no ve motivo para que se recurra al Tribunal Constitucional “porque no se ha vulneración de derechos” y criticó el “empecinamiento inaudito del PP, que demuestra que no respeta los resultado y lo único que le interesa es mantener los puestos en el Ayuntamiento, lo cual es lamentable”.