La UPL critica el gasto en iluminar edificios con la bandera española

El grupo municipal de la UPL criticó ayer el «gasto de nada menos que 9.000 euros para el alquiler de 18 proyectores con diseño de la imagen de la bandera de España para otros tantos edificios municipales de la ciudad de León con motivo de la celebración de los 40 años de Constitución». El portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, abundó en que «si esto lo unimos al fiasco de la iluminación navideña de este año, no podemos más que concluir que el PP gasta y despilfarra el dinero de todos los leoneses en algo superfluo, innecesario y que nadie había pedido». «En todo caso, debería de haber pagado el gobierno de la nación, cuando existen otras muchas necesidades, no ya solo de índole social o de infraestructuras, sino incluso en agravio comparativo en relación con la iluminación navideña», subrayó el edil, quien reclamó que «los gastos no se adecuen al simple capricho del momento, realmente injustificado».