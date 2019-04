UPL exige a la Junta acabar con los recortes sanitarios en el Hospital de León

La UPL ha exigido este miércoles al consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Sáez Aguado, que ponga fin y explique los continuos recortes de servicios sanitarios en el Hospital de León.



El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, ha alertado en un comunicado de la de la intención de la Consejería de desmantelar determinadas secciones sanitarias en el Hospital de León, "primero fue la Unidad del Dolor, ahora eliminan la Jefatura del servicio Microbiología, una de las más importantes del Hospital".



"La eliminación de la misma y de los puestos de trabajo que se acompañen a la pérdida de la mencionada jefatura es muy significativa, no sólo por la minoración del servicio en sí, que, aunque seguirá prestándose, pierde la entidad que hasta ahora tenía", ha explicado Santos.



El Servicio de Microbiología analiza las infecciones de mayor importancia en la provincia y las que más mortalidad produce, y aunque el servicio seguirá prestándose parece que "no es nada aconsejable debilitar la misma", ha señalado Santos.



Por todo ello, el también procurador autonómico ha exigido al propio consejero o el Gerente del complejo hospitalario que expliquen cuáles son las razones de este recorte, así como su "voluntad persistente por debilitar el complejo hospitalario de León".



"No entendemos el afán de la Gerencia y del propio Sáez Aguado en debilitar y menoscabar servicios importantes y vitales en León, sólo podría explicarse en el interés cierto de seguir centralizando servicios en Valladolid hasta convertir al Hospital de León en un centro dependiente del Río Ortega", ha recalcado Santos.