UPL frena los 'pactos malditos': habrá que votar en el partido

El Comité Ejecutivo de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha decidido por unanimidad que, a partir de las próximas elecciones, los pactos postelectorales para localidades de más de 5.000 habitantes tengan que someterse a la decisión de este órgano de la formación o de su Consejo General.



La decisión llega tras el pacto alcanzado por los dos concejales de la UPL en el Ayuntamiento de Villaquilambre con el PP que permitió el pasado sábado investir como alcalde al candidato popular.

Una decisión que el grupo municipal en el Ayuntamiento del alfoz, con Lázaro García Bayón a la cabeza, tomó en contra de las consignas del partido, que se desmarcó del pacto cuando ya se encontraba avanzado un acuerdo con el PSOE, la lista más votada en Villaquilambre.



Por otra parte, el máximo órgano del partido ha informado de que no tomará medidas disciplinarias contra los dos ediles, ya que ambos han presentado formalmente su baja como militantes del partido y, por lo tanto, no cabe adoptar ninguna medida estatutaria.



Asimismo, el Comité Ejecutivo ha considerado que hechos como los acontecidos no deberían repetirse en el futuro y ha manifestado su "disgusto" por los mismos.



La formación leonesista también ha lamentado la situación de falta de representación de UPL en Villaquilambre durante los próximos cuatro años a pesar del apoyo de militantes, simpatizantes y votantes a los que también ha pedido disculpas.