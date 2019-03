UPL invita a Podemos a reclamar el derecho a la autonomía y el reconocimiento del pueblo leonés

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reaccionó hoy ante la Proposición No de Ley registrada en el Congreso por la diputada de Podemos Ana Marcello, que pedía un reconocimiento del pueblo leonés en una reforma constitucional, gesto que el partido agradece pero considera insuficiente y reclama tanto a la formación morada como al resto que sean más ambiciosos con lo leonés y adopten medidas para facilitar la llegada de una autonomía propia para la Región Leonesa.

UPL considera que un simple reconocimiento del pueblo leonés sobre el papel, sin trasfondo competencial, “no nos mueve nada del punto en el que estamos, ya que seguiríamos siendo gobernados desde Valladolid”. Por ello, invita al partido morado “a que sean realmente valientes, vayan más allá y promuevan una reforma del Estatuto de Castilla y León que no sólo reconozca la Región Leonesa, sino también su derecho a la autonomía”.

Para los leonesistas, el reconocimiento como “entidad histórica” a modo de declaración que pide ahora Podemos no aporta gran cosa si no viene acompañado de autonomía. Así, recuerdan que el Estatuto ya menciona al Reino de León, “pero de poco o nada nos sirve, ya que no se nos otorga ninguna competencia y, por tanto, no hay capacidad de autogestión”.

Por otra parte, desde UPL se valora que se pida reconocimiento para “el pueblo leonés” pero a su vez lamentan la ambigüedad en la iniciativa de Podemos para señalar el territorio que lo conformaría, ya que evitan en todo momento hacer mención a la Región Leonesa y a las provincias que la integran, por lo que les piden que no tengan miedo a reconocer que está integrada por Salamanca, Zamora y León.

El momento

También recuerdan que la iniciativa se plantea en periodo preelectoral, con las cámaras disueltas y sin que pueda abrirse por ello un debate en el Congreso sobre la cuestión leonesa, por lo que, aunque puede obedecer a un simple guiño con tintes electoralistas -señalan en un comunicado-, tienen la esperanza de que, más allá de las elecciones, mantengan una posición favorable al reconocimiento del pueblo leonés y que a ella se sumen otros partidos nacionales.

La Unión del Pueblo Leonés recuerda que esta misma legislatura en las Cortes autonómicas se han vivido situaciones totalmente contradictorias con respecto a lo que ahora proponen, ya que Podemos, al igual que PP, PSOE y Cs, votó a favor de incluir a las provincias leonesas dentro de la marca Queso Castellano, “que supone dinamitar el reconocimiento del pueblo leonés y su identidad, ante lo cual desde UPL recuerda que nos dejaron solos a la hora de defender la identidad leonesa”.

Sin embargo, UPL valora el “paso” que la Proposición supone de cara al reconocimiento del pueblo leonés y apunta que “es grato que Podemos reconozca ya que la autonomía de Castilla y León se creó artificialmente, pues hasta ahora su posición oficial era muy distinta y, de hecho, hace apenas año y medio teníamos a Pablo Iglesias calificando a Castilla y León como comunidad histórica”.