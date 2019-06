UPL no formará parte del equipo de gobierno y dejará gobernar a la lista más votada

Eduardo López Sendino, concejal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León, ha asegurado en una nota que la formación leonesista no formará parte del equipo de gobierno y que dejará a gobernar a José Antonio Diez por ser la lista más votada en los pasados comicios municipales.

La nota del responsable leonesista es la siguiente:

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha otorgado el tercer concejal en el Ayuntamiento de León a Unión del Pueblo Leonés, no ha hecho más que reflejar la realidad democrática de los votos y que un simple error material pretendía subvertir el Partido Popular y Vox con su empecinamiento recurriendo las resoluciones de la Junta Electoral de Zona y de la Junta Electoral Central. El anuncio del partido Popular, único que continuaba con contumacia con el recurso, de desistir de la formulación del recurso ante el Tribunal Constitucional, supone la plasmación de la imposibilidad de planteamiento del mismo al no existir materia para ello dado que el propio alcalde, Antonio Silván, había manifestado reiteradamente que llegarían hasta el final con todas las consecuencias.

Este tercer concejal que otorgan los votos a Unión del Pueblo Leonés abre un nuevo escenario en el Ayuntamiento de León que no puede continuar con la parálisis que provocaron los recursos del partido Popular y Vox, y en reunión del Consejo General del Partido, que se celebrará el próximo lunes, entre otros asuntos, se adoptará la postura que Unión del Pueblo Leonés, que en todo momento permitirá el gobierno de la lista más votada, como democráticamente corresponde, al no existir mayorías absolutas y podemos anunciar que en ningún caso los concejales de Unión del Pueblo Leonés entrarán a formar parte del equipo de gobierno, sino que se mantendrán, ante la imposibilidad numérica de que el alcalde sea de Unión del Pueblo Leonés, en la oposición, fiscalizando la labor del Equipo de Gobierno y con propuestas que pudieran no coincidir con el mismo, todo ello con el único objetivo de lo mejor para la ciudad de León.