UPL quiere potenciar las Reservas de la Biosfera para atajar la despoblación

p. infiesta | león

«Nos están mintiendo, el problema de la despoblación no afecta a todo Castilla y León. Es la provincia la que está perdiendo 5.000 habitantes al año y para atajarlo, no llega con crear empleo, tenemos que ser capaces de que la gente no se vaya, de mantener servicios de calidad, hacer los pueblos atractivos y rejuvenecer el campo». Con esas palabras, el candidato de UPL a la presidencia de la Junta, Luis Mariano Santos, que irá acompañado de Rosa Quintanilla, Valentín Martínez y Miguel Ángel Díaz Cano, explicó que la prioridad de su partido será frenar la fuga de habitantes, que pasa también por modernizar los regadíos y por planes de reindustrialización locales, «porque las fortalezas de Boecillo (Valladolid) no son las mismas que las del parque tecnológico de León y exige medidas diferentes». Santos es poco optimista sobre el futuro del carbón, pero UPL seguirá «dando la batalla», sobre todo, «para que se genere emplee y alternativas en las cuencas. El Estado tiene una deuda con Laciana, la Montaña Central y Sabero». Además de estar «muy vigilantes» con la política anti-incendios de la Junta (el 90% de las hectáreas quemadas son de la Región Leonesa), también potenciarán las Reservas de la Biosfera (7 de las 9 son de León), «y no han recibido un euro de la Junta».