UPL sitúa la lucha contra la despoblación como eje transversal en su programa electoral

El candidato de Unión del Pueblo Leonés a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Mariano Santos, aseguró hoy en León que las líneas básicas de su programa electoral contarán con la lucha contra la despoblación como eje transversal. “La despoblación es lo más importante, al ser un problema que no afecta por igual a toda Castilla y León, sino que lo hace a determinadas provincias, entre las que la más perjudicada es León, con una pérdida de 5.000 habitantes por año”. Esta situación "no se frena solo con la creación de empleo”, sino que también habrá que “mantener la calidad de los servicios y generar las suficientes infraestructuras públicas como para que la gente no abandone los pueblos”.

Unido a ello, Santos apostó también por la agricultura, para la que propuso un “rejuvenecimiento del campo”, con el fin de que los jóvenes vuelvan a la agricultura y la ganadería “para lo que es importante modernizar los regadíos frente al sangrante ritmo actual”.

UPL también llevará a las Cortes una apuesta decidida por el empleo, “con planes de fomento del empleo local territorializado”, ya que “no es lo mismo la fortaleza de Boecillo que la del Parque Tecnológico de León”, para lo que apostará por “alternativas de reindustrialización”.

Esta reindustrialización irá ligada a “defender lo poco que queda de la minería”, o lo que es lo mismo, “dar la batalla para que se busquen alternativas para generar empleo en las cuencas mineras, con las que el Gobierno tiene una deuda”, en un momento en el que se debe “pasar de la época de las promesas y cambiar una transición energética injusta por una justa” en la que “la Ciuden es algo más, pero no la única solución”.

En su trabajo en el área del empleo, UPL también deja un hueco para los autónomos, para los que buscará “mejorar la tarifa plana y ejecutar medidas que simplifiquen sus trámites” en atas de que “el colectivo pueda subsistir”.

En cuanto a la sanidad, “uno de los grandes problemas” debido a que “no existe tasa de reposición, sobre todo en verano”, Santos abogó por “fomentar recursos humanos” mediante “una oferta más atractiva, con incremento en sus retribuciones y la mejora de la capacidad de desarrollar la carrera pública de los profesionales” para conseguir “una sanidad pública que dé respuesta a las alternativas y retos en una provincia dispersa y envejecida”.

Asimismo, UPL luchará también por la educación, para la que pretende “mantener las escuelas rurales” y “apoyar la formación profesional”, mientras que defenderán el medio ambiente, con especial atención a las siete Reservas de la Biosfera existentes en León y “vigilancia hacia la política de incendios”, ya que el 60 por ciento de las hectáreas quemadas pertenecen a León.

En definitiva, UPL propone “un programa electoral abierto, que va a seguir enriqueciéndose a través de reuniones con diferentes colectivos”, con el que, según apuntó Luis Mariano Santos, los resultados “tiendan a subir”, lo que significará que “la gente ha reconocido la labor de UPL”.