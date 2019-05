El uso de medios digitales provoca que el acoso escolar ya se dilate «incluso años»

Uno de cada tres adolescentes sufre acoso escolar, esto sucede en todos los países y en familias con distintos niveles de ingreso, y según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Educación en siete de cada diez casos llevan produciéndose «durante meses o años y más de las víctimas lo sufre prácticamente a diario». Hoy es el día Mundial contra el Acoso Escolar y en el último año, el teléfono que ofrece el ministerio para que los estudiantes cuenten su caso recibió 12.799 llamadas y se detectaron 5.557 posibles casos.

El consejero de Educación, Fernando Rey, se refirió al trabajo que se lleva a cabo en los casos de acoso escolar, donde, según explicó, lo que se trata ahora es «captar mejor la realidad y no camuflarla» y, en ese sentido, señaló que se deben «aflorar todos los casos que puedan surgir en los colegios y fuera de ellos, prevenirlos y, si no se puede, mejorarlos en cuanto a la violencia de baja intensidad y las formas más graves con todo tipo de medidas existentes y sin dar pasos atrás». De esta forma, apuntó que el sistema de detección de Castilla y León «es imitado en otras comunidades autónomas e, incluso, el Estado ha introducido en la reforma de la legislación educativa medidas que ya estamos aplicando aquí hace muchos años». Además, recordó que el teléfono de casos de acoso escolar de ámbito estatal «cuando ve indicios enseguida se derivan de inmediato a las comunidades autónomas».

El ciberbullying representa uno de cada cuatro casos de acoso escolar, según un estudio de la Fundación Anar, en el que se incide en que el acceso a internet, tanto desde móviles como desde ordenadores, va incrementándose con la edad, y es a partir de la adolescencia, cuando más de un tercio de los casos de acoso escolar se producen por medios electrónicos. La compañía de defensa jurídica digital AXA Partners advierte de que la facilidad de acceso a internet desde diversos dispositivos y el desconocimiento de los padres, hacen que este acoso aumente y se alargue en el tiempo, y que la precaución no es suficiente. «Si bien es cierto que retirarle el móvil al niño podría suponer la no lectura de amenazas, no con eso se elimina el acoso. El riesgo cibernético existe, y los niños en edad escolar son vulnerables a él», inciden.

Casi la mitad de las víctimas de acosos escolar que recurrieron al teléfono de apoyo del ministerio, el 46%, tenía entre 10 y 13 años, mientras que el 17% eran más pequeños, de entre 8 y 9, pero apenas hay diferencia por sexos, ya que el 49% de las posibles víctimas eran chicas, según Efe. En el caso de los acosadores, de los que el 30% tenía entre 11 y 13 años, la diferencia por sexos es mayor. Así, aunque los posibles acosadores forman parte, mayoritariamente de un grupo mixto de niños y niñas, ellos suponen un 39% (individualmente y en grupo) frente al 25% de niñas.

En cuanto al tipo de acoso, dentro del psicológico, el más común fueron los insultos, en un 39 % de las llamadas. En los casos de acoso físico, la mayoría de las víctimas, el 64%, sufrió golpes y empujones, mientras que en los de ciberacoso, las agresiones más comunes (78%) son los insultos o risas a través de las redes. Dentro del denominado acoso social, la más frecuente era no dejar participar en actividades a la víctima, situación que sufrieron un 33% de los menores agredidos

En los posibles casos de acoso sexual detectados, la mitad de las víctimas fue degradada con insultos o comentarios obscenos, cuatro de cada diez padeció acoso o intimidación y el 11 % denunció abusos sexuales.

De los casos atendidos por el Teléfono contra el Acoso Escolar, el problema había sido comunicado a los padres y a los profesores en el 25 % y 22 % de las casos. Casi la mitad de las posibles víctimas denunciaron que se sentían intimidadas ante lo que les estaba sucediendo y entre los problemas psicológicos que registraban destaca la ansiedad, en el 40% de los casos, y la tristeza, en el 36%.

El acoso también general problemas físicos como los digestivos, que afectaban al 30 % de los acosados, y de sueño, en el 26 %.

Además, el acoso genera que la mitad de las víctimas tenga dificultades con las relaciones sociales y no quiera ir al colegio y que, en uno de cada cuatro casos disminuya el rendimiento escolar. El teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación el 900 018 018, es un servicio gratuito, confidencial, anónimo, está operativo las 24 horas y es atendido por psicólogos apoyados por trabajadores sociales y abogados. En todos los casos se informa al interlocutor de los pasos que debe seguir para comunicar los hechos.