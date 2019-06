Los usuarios de patín eléctrico de León exigen ir por la calle y no por las aceras

La Asociación de Vehículos Personales de León hizo pública hoy una carta abierta donde reprueba contundentemente la política del Ayuntamiento para regular este tipo de veículos, califica de "antediluviana" la normativa actual y apremia que se cambie la legislación para que a los usuarios de patines eléctricos se les permita circular por la calzada y no sólo por las aceras como ahora sucede.

Su carta abierta donde reclama este cambio de rumbo para además mejorar la política ecológica de la ciudad es esta:

El pasado lunes 17 de junio, un usuario y miembro de la Asociación de Vehículos Personales

de León (auvmpleon.es), sufrió un atropello mientras circulaba con su patín eléctrico, tal y

como dicta la actual Ordenanza Municipal de Circulación y Seguridad Vial del Excmo.

Ayuntamiento de León, por el paso de ciclistas que se encuentra a la altura del Auditorio de

León en el barrio de Eras de Renueva. Este ciudadano fué arrollado por el vehículo que

circulaba por el carril central de la Avda. Reyes Leoneses mientras se encontraba cruzando la

calzada.

Este lamentable hecho, es sólo consecuencia de la paupérrima redacción de la Ordenanza de

Circulación del Excmo. Ayuntamiento de León, por la que los nuevos patines eléctricos

deben regirse a la hora de circular. Esta norma trata a los actuales patines eléctricos como

meros juguetes, calificación que dista mucho de las actuales capacidades y características de

estos nuevos vehículos eléctricos.

La AUVMPLeón no entiende cómo es posible que, pese al bombardeo continuo con ideales

ecologistas, con el que día tras día se machaca desde todos los ámbitos de la vida civil,

incluidas las instituciones públicas, promoviendo una transición ecológica que nunca llega, la

no contaminación, el cuidado del medio ambiente, y toda clase de ocurrencias "verdes" a

golpe de talón; a los ciudadanos que por motu proprio hemos optado por cambiar nuestros

hábitos de vida, en favor del ahorro y la no contaminación (ambiental y acústica), seamos

precisamente, los grandes olvidados por Ordenanzas Municipales antediluvianas que poco

favorecen ese discurso falaz del ecologismo institucional, además de ser perseguidos como

fugitivos por agentes de la ley por no poder usar la calzada sin ninguna otra razón que la

obcecación administrativa.

La Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal de León, ha recorrido un

largo trayecto hasta convertirse, con sus más de 200 integrantes, en la asociación de patines

eléctricos con mayor número de socios de España, velando en primer lugar por la seguridad

en los desplazamientos de sus asociados, por hacer pedagogía en el uso compartido de la vía

pública en la ciudad de León y por una concienciación de un uso racional de los recursos.



Razones por las cuales en ningún momento vamos en cejar en nuestro empeño por conseguir

los objetivos fundacionales de la Asociación: la equiparación de los patines eléctricos y otros

VMP's a los ciclos en la Ordenanza de Circulación y Seguridad Vial del Ayuntamiento de León, y por ende, la utilización de pleno derecho de la calzada como medio natural para el uso de estos vehículos eléctricos, abandonando de inmediato las aceras por lasque actualmente se nos obliga a circular. La acera debe ser el espacio exclusivo para el peatón.

Desde la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal de León, instamos a

las autoridades municipales a que comiencen de inmediato el proceso de trámite para la

modificación de la actual Ordenanza de Circulación y Seguridad Vial de León como paso

previo para integrar adecuadamente los patines eléctricos y otros VMP's en la cotidianidad de

la ciudad, de forma que podamos presumir de tener un León con una calidad de aire excelente

y libre de emisiones y ruidos. No se empeñen en lo contrario, dejen actuar a la ciudadanía.

Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal