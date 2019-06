«Va a ser la legislatura de colocar los cimientos para el futuro»

Habladora e inquieta, marca un estilo propio de cercanía. Tras lloverle la Alcaldía el pasado verano y superar la legislatura con diálogo, logró los mejores resultados en las urnas para el PSOE, que se tradujeron en ocho de los 21 concejales de la Corporación.

–¿Se considera una persona valiente, porque optar a gobernar en minoría...?

–Sí, pero hacerlo ahora con ocho concejales no es el mayor ejercicio de valentía. Lo fue hace diez meses al asumir la Alcaldía tras una cascada de dimisiones y con solo seis ediles.

–¿Por qué le preocupaba tanto el coste del equipo de Gobierno?

–Ya intenté en la mini-legislatura que ese coste fuera reducido. Con la situación del Ayuntamiento de San Andrés, creo que debemos dar ejemplo y la oposición debe entenderlo y venir a trabajar con unas condiciones. No tenía sentido encarecer más el equipo.

–Alabará entonces la postura de apoyo de UPL sin entrar al Gobierno...

–Sí, que hayan entendido que resolver las cuestiones que afectan al municipio es lo importante, sumar y no entrar en el equipo es muy valorable y les honra.

–Goyo, Juan Carlos, Paco, Gancedo... ¿echará de menos a alguno de los concejales salientes?

–Al que no nombras. A Santiago Blanco, sobre todo, y a Miguel Flórez, pero también a Chamorro (PP), y se lo he dicho públicamente.

–¿Cómo retorcerá el brazo de Fomento para abrir Araú?

–El ministerio ya nos ha contestado que asumen los 60.000 euros de deficiencias. En cuanto estén ejecutadas, abriremos Araú, aunque vengan otras averías que gestionaremos ya con nuestro presupuesto.

–¿Qué papel reserva al edificio?

–Para mí debe ser un motor cultural. Vinculado al Auditorio que posee, se desarrollará el Camino de Santiago. También se trasladará el archivo de la junta vecinal de Trobajo. Uno de los edificios de Araú se destinará a uso administrativo, con una oficina de la Policía Local, otra de información y turismo y Recaudación. El otro dispondrá de dos salas de exposiciones y con programación cultural estable, además de readaptar los espacios para la Escuela de Música. El albergue está descartado, porque no puedes condenar a un inmueble catalogado como BIC a ese uso. No obstante, habilitaremos un albergue en otra sede.

–El puente de San Juan de Dios aliviará Pinilla y San Ignacio de Loyola, pero ¿colapsará Azorín?

–Sí. La idea sería evitarlo. Por eso seguiremos peleando los cuatro carriles de ese puente, en lugar de los dos iniciales con los que se está construyendo. También pelearemos el desarrollo de la Ronda Interior, para que el problema del tráfico se solucione y no se desplace a otro punto. Hablamos de 7.000 vehículos

–¿Cuántas personas necesitan en el servicio de Limpieza?

–Puff. Una de las cuestiones importantes de la Limpieza es que no podemos sacar todas las plazas que necesitaríamos. Con la tasa de reposición sale un número concreto. Vamos a aprovechar las jubilaciones de los trabajadores subrogados para incorporar personal, pero hay que tener en cuenta que en estos momentos hay siete barrenderos de los 38 que hubo. Llegar ahora a esa cantidad es inviable, como tampoco se puede acumular un déficit de 3,5 millones. Se avanzará en crear un taller de mantenimiento y lavado para los vehículos, y vamos a ir reformando y mejorando el servicio municipal de Limpieza a lo largo de esto cuatro años, paso a paso.

–Es evidente que le gusta hablar y pararse con los vecinos, ¿le dará tiempo a gestionar el Ayuntamiento?

–Sí (risas). Debe haber una mezcla. Siempre voy a carreras y quienes los sufren son los de casa, mi marido y mi hija. Me paro con todo el mundo, pero es que hay que hacerlo. El voto no es solo una papeleta, es ganar un derecho a contar contigo, sea en un paso de cebra o en el despacho, donde te encuentren. A la Alcaldía ha llegado otra forma de hacer y creo que la gente lo necesitaba.

–El convenio de los trabajadores municipales incluye ayudas a la vivienda, dentista, becas...¿se podrá reactivar?

–El sexto convenio es muy beneficioso para los trabajadores. A cambio de las 35 horas se congelaron todas esas subvenciones. Habrá que revisarlas, pero lo que ganamos en una feria no lo vamos a perder en el mercado. El séptimo convenio se hará, pero si hablamos de contención general, también se tendrá que reflejar en él.

–¿Se puede mejorar la estética de rascacielos al lado de viviendas de dos plantas?

–Es verdad que lo que se construye ahora es con otra normativa, pero, al final, la esencia de San Andrés, viene con esos contrastes. Yo le tengo cariño a mi barrio, no me parece feo y me encanta el edificio Faro.

–Pero los Bomberos no llegan a sus últimas plantas.

–Ya, es un riesgo, pero tienes unas vistas especiales y tocas el cielo.

–¿Cuáles serán las primeras medidas que adoptará?

–La primera medida consistirá en llevar a pleno el Presupuesto para que en la primera quincena de julio pueda estar ya aprobado definitivamente. Las siguientes, cumplir las promesas del programa con reposición de contenedores (80.000 euros), renovación de vehículos, el tercer plan de asfaltado... Vamos a seguir con todo lo que era electoralista, pero en periodo normal.

–¿De qué le han servido estos meses como alcaldesa?

–Me han servido para adquirir resistencia y el conocimiento completo del Ayuntamiento. Ya tenía bastante idea de cómo funcionaba por las áreas que gestionaba como concejala, pero después fue global.

–¿Augura una legislatura tranquila?

–Yo creo que sí, que no habrá tantos sustos y desde luego hay que abordar temas importantes. Va a ser la legislatura de colocar los cimientos. Se pondrán los cimientos del futuro.