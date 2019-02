Los vecinos exigen medidas para frenar las casas de apuestas en los barrios

dl | león

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (Cavecal) reclamó ayer «la declaración de zonas de especial protección en las que se limite al máximo la instalación de casas de apuestas», con el objetivo de alejarlas «de personas vulnerables, con bajo nivel de recursos e ingresos». El colectivo alertó de que es «excesivo que en dos años haya aumentado un 36% este tipo de establecimientos y muy preocupante que la ludopatía lo haya hecho en un 15%», al tiempo que apuntó que los vecinos están «abrumados» por su proliferación «en los barrios más populares y de rentas más bajas, mientras desaparecen los comercios tradicionales».

Ante «las dimensiones del fenómeno», que acumula 22 establecimientos en la provincia, la mayoría de ellos en la capital, pero también en Ponferrada, La Bañeza y Astorga, Cavecal insistió que «requiere de una intervención más contundente por parte de los poderes públicos». Como inciaitivas, el colectivo considera «necesaria la declaración de zonas de especial protección de población vulnerable, con el objetivo de reducir al máximo en ellas la implantación de estos negocios y alejar el fantasma de la ludopatía de personas con bajo nivel de ingresos y escasos recursos», además de que incide en que «los centros educativos también deberían estar considerados dentro de estos espacios protegidos para prevenir la adicción al juego entre los más jóvenes». En cuanto a la distancia mínima de 300 metros para este tipo de negocios, la confederación entiende que «es insuficiente y engañosa porque permite que en ese espacio puedan convivir locales de juego de distintas categorías».

En el listado, Cavecal incluye la necesidad de «un mayor control en el registro de jugadores tanto de forma on line como presencial, en los locales», dado que « la flexibilidad está permitiendo jugar a menores de edad mediante la implicación de terceros». Por ello, exigen que «sea obligatorio comprobar tanto en la entrada de los locales como en los portales web que el jugador o jugadora no sea menor y no esté inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al juego».