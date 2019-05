Si tú fueras un galgo

Ponte en su lugar. Tú como si fueras un galgo. Mostrar la problemática de los galgos en España. Ese es el objetivo del documental 'Yo galgo', de Yerai López Portillo, una cinta muy esperada que recoge la realidad de este animal tan maltratado. Un análisis profundo que la asociación protectora Galgos León trae a la ciudad el próximo 20 de junio para mostrársela a todos los leoneses. Pero para que esto sea posible, necesitan vender un mínimo de entradas, 47, de las que ya han vendido 14.



Desde Galgos de León han hecho un llamamiento para conseguir proyectar la cinta, que ha tardado cuarto años en ver la luz y que llega de la mano de un amante de estos animales. “No es dramática, pero enseña cómo está el tema de los galgos en España”, explican desde Galgos de León. Esta asociación, que cumplió un año el pasado mes de enero, ha rescatado cerca de un centenar de estos perros, muchos de los cuales son abandonados y maltratados por sus dueños cuando ya no les resultan útiles para la caza. “Nos llama gente de todo tipo, desde el que dice que si no recogemos a su galgo le pegan un tiro hasta el que nos dice que se encarga de él hasta que encontremos un nuevo dueño”, explican.



Lo que si es verdad, según Galgos de León, es que estos animales son tranquilos y, pese a su gran tamaño, no necesitan mucho espacio. “Se pueden dormir hasta 16 horas al día, no necesitan hacer mucho ejercicio, con muy fáciles de cuidar y en un piso pueden estar fenomenal ”, señalan.

La compra de entradas para 'Yo Galgo' puede hacerse en https://screen.ly/evento/809/yo-galgo-odeon-multicines-leon/?fbclid=IwAR3IyOE6v5sX4HhdsqGIU4Tkk6RkX9l297uVTwLMnU80eEjjhl1xSv-QNoQ