Viaje al centro de la tierra...desde la montaña leonesa

El 'cenote cazurro' que un grupo de espeleólogos leoneses explora desde hace meses en una zona montañosa al norte de Cistierna se adentra cada vez más en las profundidades de la tierra. Metros y metros de cuevas y galerías sumergidas por donde corre un río de agua subterránea que además abastece a una población de la zona. En vertical y en horizontal el agua es el elemento protagonista. Pero ahora la exploración, ese viaje paso a paso al centro de la tierra, parece haber llegado a un punto muerto.

"Desde que empezamos hemos avanzado en la exploración pero ahora hemos llegado a un punto donde continuar buceando se hace muy difícil", reconoce Pedro González, uno de los espeleólogos que encabeza esta dura labor de investigación. Habitualmente, en estas cuevas de interior, se bucea con aire comprimido y eso permite llegar a los cuarenta o cincuenta metros de profundidad. "En la última inmersión llegamos a los 58 metros pero la cueva continúa hacia abajo y eso complica mucho las cosas".

Par bucear a esta profundidad hay que hacerlo con una mezcla de gases respirable. "Eso requiere llevar muchísimas botellas, hasta seis o siete por cada persona, y esa es una opción que no está cerrada pero lo que está claro es que ahora continuar con la exploración se ha vuelto muy complicado".

DL. La seguridad obliga a llevar abundante material para bucear en cuevas subterráneas.

Manejan otras posibilidades pero lo cierto es que la hoja de ruta no está clara. "Una alternativa que tenemos es una galería fósil que también está ahí, es un punto por el que en algún momento corrió el río pero con el tiempo se quedó sin agua". Esa vía paralela es una opción pero tampoco allana el camino de una forma clara. "Salir del agua y acceder a esa galería implica tener que hacer una escalada y con todo ese aparataje no es sencillo", vuelve a insistir Pedro González. Bucear en cuevas requiere una técnica diferente a hacerlo en el mar. "Las técnicas de buceo en mar -explica- no tienen nada que ver con el buceo en cuevas o galerías. Hay que llevar un hilo guía y equipo por duplicado e incluso por triplicado porque los protocolos de seguridad son extremos por el riesgo en las cuevas".

Los espeleólogos que participan en esta aventura tienen claro que esta cueva (de la que no quieren revelar su ubicación exacta) no puede tener un aprovechamiento turístico. Primero porque abastece de agua a poblaciones de la zona y ni ellos ni los vecinos quieren que sus aguas se contaminen y segundo por razones de seguridad. "No es factible hacerlo porque hay muy poca gente capacitada para entrar ahí; esto no es un juego estamos realizando una investigación espeleológica e hidrológica seria".

DL. La cuerda guía es imprescindible para encontrar la salida

Un mapa de ríos subterráneos

El reto de ese trabajo es conocer el origen de ese enorme manantial y datarlo para evitar que en un futuro, cualquier obra que modifique de forma importante esa zona pueda ponerlo en peligro. "Por desgracia en León tenemos experiencia con eso. Ha ocurrido ya en el valle de Arbás, al lado de Villamanín, donde muchos pueblos tienen que abastecerse con cistiernas porque la mayoría de fuentes y acuíferos se han secado debido que la tuneladora de las obras del AVE para la conexión con Asturias fue perforando la montaña y destrozando los cauces naturales de esos acuíferos. En casi todos los pueblos del valle alguna fuente o manantial se ha secado", comenta con pena.

Ahora todo ese enorme caudal de agua está saliendo por la vertiente asturiana del túnel del AVE ocasionando muchos problemas.

"Nos gustaría tener una topografía clara con un mapa preciso de ríos subterráneos para evitar que algún día se destruyan o se contaminen. No existe otra forma de explorar por donde van esos cauces salvo esta", afirma rotundo.

DL. Aunque la nieve ha traído más agua continúa la exploración del 'cenote cazurro'.