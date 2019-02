Un violador quema un colchón de su celda y agrede a tres funcionarios

miguel ángel zamora | león

Un recluso del Centro Penitenciario Provincial de Villa Hierro protagonizó en las últimas horas un incidente en el que quemó un colchón de su celda y agredió a tres funcionarios cuando acudieron a reducirle. Uno de los trabajadores resultó herido con cortes y los otros dos presentaron contusiones de diversa consideración aunque no fueron estimadas como graves.

Los hechos se produjeron en el módulo de aislamiento. El recluso inició un motín de protesta en el marco de sus habituales comportamientos conflictivos por los que ya es conocido entre los funcionarios desde hace tiempo. Cumple condena por agresión sexual y ha protagonizado numerosos incidentes menores en estos meses.

En un momento dado decidió incendiar el colchón de su celda, lo cual provocó una gran humareda y puso en peligro al resto de internos de la zona. Uno de los funcionarios que acudió inicialmente al lugar de los hechos fue agredido y sufrió un corte en el hombro. A la vista de la situación, se sumaron otros dos funcionarios para reducirlo utilizando la fuerza mínima imprescindible y que depusiese su actitud: «No me da la gana, lo hago porque quiero y a mí me dejáis en paz», fueron sus palabras según los propios funcionarios. Finalmente fue necesaria la intervención del jefe del servicio para tratar de reconducir la situación, resultado que se logró después no sin pocos esfuerzos y tras lo cual se cursó la correspondiente denuncia contra el interno por los hechos mencionados, que seguirá su curso legal pertinente.

Los sindicatos alertan de que en España se registra una media de «un ataque al día» a funcionarios de prisiones con resultado de alguna lesión. Según los datos que manejan, entre 2011 y 2017 se han producido 2.513 agresiones. Una situación que el colectivo lleva denunciando desde 2017, y según denuncian representantes de Apfp todavía «no se han tomado medidas para combatir» este problema.

Otra de las medidas que reclaman frente a esta problemática es el reconocimiento de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones y pistolas eléctricas ante «internos extremadamente peligrosos».