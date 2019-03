La violencia machista generó casi tres denuncias diarias el año pasado

miguel ángel zamora | león

Los episodios de violencia machista provocaron una media de 2,7 denuncias diarias en la provincia de León entre enero y septiembre del año pasado, según datos facilitados por la Subdelegación de Gobierno a la Unión General de Trabajadores . De acuerdo a las mismas estadísticas, hay 56 reclusos cumpliendo condena en la actualidad por delitos de estas características y 309 mujeres tienen protección policial.

«Hagamos una reflexión e intentemos ver que estas estadísticas aportadas no son un simple número, estamos hablando de personas, mujeres con nombre y apellidos que no tienen que ser olvidadas», explicaron ayer desde UGT y CC OO. Entre enero y septiembre del año pasado se adoptaron 154 órdenes de protección y medidas incardinadas en este ámbito y hay catorce dispositivos electrónicos de seguimiento relacionados con cuestiones de violencia de género.

«Con todos estos datos no podemos entender que haya una sola persona a la que no le preocupe esta situación o incluso que haya partidos políticos intentando restar credibilidad y manipular datos oficiales. No vamos a tolerar desde nuestros sindicatos que se utilice este problema para vender una radicalización del feminismo. ¿Qué mujer que defiende la igualdad desde el respeto ha afirmado que todos los hombres son malos, o maltratadores? Ninguna, defendemos la igualdad en todos los ámbitos, con los mismos derechos y deberes». El servicio 016 ha atendido 6.975 llamadas de usuarias leonesas, 5.083 de las cuales corresponden a afectadas que han realizado la llamada en persona.

Desde el 1 de enero de 203 hasta hoy se han producido trece muertes, que en lo que va del presente año se quedan en una. «Llamamos a secundar la huelga de al menos dos horas en turno para jornadas partidas y continuadas de mañana de 12.00 a 14.00 horas. Para las jornadas continuadas en jornada de tarde de 16.00 a 18.00 horas. Para las continuadas en turno de noche dos horas a comienzo de turno que comience el día 8.