Vox acata la sentencia y pide al nuevo equipo de gobierno empleo e inversiones para León

La cabeza de lista de Vox al Ayuntamiento de León, Olga García, manifestó hoy que acata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que corrige el resultado de una mesa electoral y deja a su formación fuera de la futura corporación municipal. “No sé lo que hará el PP. Acatamos la sentencia; hay que respetar a la Justicia, Vox queda fuera y no hay más”, comentó en declaraciones a Ical.

Tras el error que provocó la desestimación de su propio recurso, García comentó que “la verdad tiene muchas aristas” y lamentó no poder formar parte de la nueva corporación porque “tenía muchos planes para León, tengo contactos".

Ahora me voy a dedicar a mi trabajo y espero que el nuevo gobierno dé trabajo a los jóvenes y atraiga mucha inversores. Yo quería trabajar por la ciudad y no me han dejado”. Sobre si seguirá en política, apuntó que es una decisión que debe meditar.