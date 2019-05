Vox celebra su entrada en el Ayuntamiento de León con dos concejales y no desvela un posible pacto con el PP

La cabeza de lista de Vox al Ayuntamiento de León, Olga García, celebró hoy la entrada de su formación a la corporación municipal con dos concejales y no desveló su apoyará o no al candidato del PP, Antonio Silván, en un posible pacto de gobierno. Sí dijo que éste le pidió hace días el respaldo de Vox. “Me lo encontré un día por la calle y me preguntó que si le apoyaría y yo le respondí con un ¿Y tú a mí?”, aseguró.

Olga García añadió que no puede adelantar posibles pactos “porque nosotros tenemos que responder ante nuestros votantes” y sí dijo que después de recoger los frutos de una campaña “con mucha ilusión y muy pocos medios” trabajarán en el consistorio “ante todo, por la optimización de recursos”.