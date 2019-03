Zapatero y Rajoy coinciden en defender las garantías del actual sistema electoral

A. Calvo | León

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy volvieron a tener ayer un cara a cara, el primero desde que ambos abandonaran la primera línea política, con motivo de las jornadas que la Universidad de León ha organizado para celebrar sus 40 años de historia. Ambos remarcaron su buena relación después de coincidir durante casi 20 años en el Congreso y a pesar de pertenecer a siglas políticas históricamente enfrentadas, los dos coincidieron en señalar el buen funcionamiento del actual sistema electoral y ambos fueron rotundos: «No hay que tocar el sistema electoral», sentenció Zapatero, mientras que Rajoy defendió que España cuenta «con una de las mejores leyes electorales del mundo». A esto sumaron los dos la «indudable» independencia del sistema judicial, que coincidieron en considerar «el cierre del sistema democrático», su garantía y que ha servido para el desarrollo de estos últimos 40 años de democracia en los que España ha sabido recuperar «los 35 años de retraso» que tenía frente al resto de países, consiguiendo una España democrática y consolidada en materia de infraestructuras o nuevas tecnologías, además de servicios.

Los dos expresidentes destacaron que es la Constitución, precisamente, el principal garante de la unidad de España frente a la crisis catalana y uno de los retos a los que se debe enfrentar el país en los próximos años. Rajoy remarcó que para resolver el problema del independentismo catalán «no será fácil y hay que seguir trabajando». Mientras el socialista recordó que dos millones de catalanes han votado por la independencia, por lo que es necesario abordar «el problema político de fondo», Rajoy remarcó «lo duro» que fue llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución, aunque añadió: «Estoy contento de haber defendido, tanto con PSOE como con Ciudadanos, su aplicación para garantizar la unidad del Estado como manda la Constitución», tras incidir en que otros dos millones habían votado por continuar ligados a España a lo que añadió: «Solucionar el problema que se ha generado en Cataluña nos va a llevar años».

«Nuestra democracia es la historia de un éxito, se ganaron derechos y libertades», coincidieron en señalar los dos últimos expresidentes del Gobierno. El leonés Zapatero insistió en que a Constitución es «de verdad normativa» y «mirando hacia atrás se puede comprobar que se han cumplido todos los artículos... prácticamente faltaba por aplicar el 155», ironizó, para dar pie a Mariano Rajoy a incidir en que lo mejor que hizo España durante la Transición fue «una Constitución de todos y para todos», a lo que el expresidente socialista coincidió en señalar que «gracias a las reglas democráticas todo se ha conseguido superar». «Que nadie tenga dudas de que la unidad de España está garantizada, gobierne quien gobierno, la Constitución es una garantía, es la democracia», dijo Rajoy.

Como si de un «partido amistoso» de fútbol se tratara, Rajoy y Zapatero se enfrentaron en su cara a cara apostando por la cordialidad y la cercanía. El popular tiró de la retranca gallega en muchas ocasiones, como cuando les preguntaron: «¿España está tardando en tener una presidenta del Gobierno?», a lo que el socialista contestó solemne: «Sí, está tardando». Rajoy tan sólo añadió: «Yo, lo que diga el presidente Zapatero».

Gran parte del encuentro se centró en repasar el pasado que ambos tuvieron en su infancia y juventud en la capital leonesa, compartiendo pequeños detalles, vivencias y relaciones familiares, ya que sus padres coincidían como abogado y juez, hasta que el padre de Rajoy fue de nuevo trasladado.

Los dos expresidentes también tuvieron ocasión de recordar algunos de sus encuentros políticos, como el debate electoral que les enfrentó en el 2008. «Recuerdas que antes de salir nos tenían en un pasillo muy estrecho y me dijiste: ‘Tú y yo, que nos llevamos bien, ahora tenemos que salir a darnos cera’», recordó Zapatero, a lo que Mariano Rajoy sonrió. Los dos también valoraron muy positivamente «las conversaciones privadas, para temas sensibles, que nunca fueron desveladas. Hubo más de una y eso forma parte de la tarea de la función pública y del mérito de la democracia», apuntaron en cuestiones de Estado tan señaladas para España como el final de la banda terrorista ETA.

El esfuerzo fue una de las recomendaciones a lo jóvenes asistentes a la jornada enmarcada en la celebración de los 40 años de la Universidad de León. Mientras que Zapatero defendió que el «esfuerzo individual es la clave de los resultados» matizando que siempre debe primar «una concepción de lo público para la cohesión social, porque es una escuela de valores de convivencia», Rajoy incidió en que a pesar de que está a favor de las instituciones, «éstas tienen que venir acompañadas del esfuerzo de cada individuo y también de la empresa, todo es compatible y necesario». Matizando así sus posturas a pesar de que Zapatero le dijo a Rajoy que cada vez le veía «más de centro», éste le contestó con gracia: «Algo estoy haciendo mal».

«La política española se ha llenado de adanes que se creen que hasta que ellos no llegaron el mundo no existía», dijo el expresidente del PP en relación a los nuevos partidos surgidos en los últimos años. Por su parte, Zapatero recordó sus conversaciones con Pablo Iglesias: «Podemos decía que el sistema no nos representaba, se presentaron a las elecciones y llegaron al Congreso, todos somos iguales para el sistema».

Lo que ambos también coincidieron en defender es España «como uno de los mejores países del mundo, que incluso es envidiado» no sólo por su cultura, si no también por cuestiones como el Estado del Bienestar, las infraestructuras, su capacidad para atraer el turismo o estudiantes.