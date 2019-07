Zonas de Baño León: dónde bañarse estas vacaciones de verano

Piscinas Naturales en León: vacaciones de verano "en remojo". Aquí tienes 7 zonas de baño donde no pasar calor ¿te vienes?

¿Aún no tienes claro qué hacer este verano? Pues si es así, te proponemos que te dejes caer por estas 7 piscinas naturales que encontrarás en la provincia de León

7 piscinas naturales en Castilla y León para bañarte este verano

Eso de que en León no hay playa, no te lo creas, aquí en León, no hay una, ni dos, ni tres, aquí hay muchas e increíbles playas de interior esperándote estas vacaciones de verano.

Pues aclarada la duda, solo nos queda comenzar con la lista de piscinas naturales que debes incluir en tu agenda de ocio para este verano en León.

No te despistes, coge lápiz y papel y estate atento, comenzamos...

1. Piscina fluvial de Igüeña

Comenzamos la lista con una piscina fluvial que podrás encontrar en el término municipal de Igüeña, una de las más nuevas de la provincia de León.

El encargado de dar vida a la zona es el río Boeza, que con sus aguas cristalinas y de alta calidad se postula como una gran opción donde desconectar este verano.

Además de la alta calidad de sus aguas para el baño, ofrece un entorno único, donde disfrutar en compañía de toda la familia.

Amplias zonas verdes, zona de bar-restaurante para reponer fuerzas y un parque, para que los más peques lo den todo, te están esperando.

Ya sabes, si pasas calor este verano, será porque quieres

2. Piscina natural de Vega de Espinareda

La segunda propuesta la encontrarás en la provincia de Léon, en el cauce del Río Cúa, de fondo un puente romano por un lado y por el otro, una pasarela de madera.

Esta playa fluvial, con 70 años de historia, es una de las más grandes de la comarca del Bierzo y, como no podía ser de otra manera, de las más concurridas de la provincia.

Y es que sin duda se trata de uno de los reclamos turísticos leoneses más importantes de la localidad de Vega de Espinareda.

Si este verano quieres sentirte parte del paisaje leonés, déjate caer por allí, naturaleza, de tú a tú, te está esperando...¿te animas?

3. Playa fluvial del Lago de Carucedo

Otra propuesta de baño la podrás encontrar en El Bierzo, la piscina natural del lago Carucedo que cuenta con una amplia zona de baño.

Unas vacaciones de verano sin disfrutar del baño y el agua no deberían de ser consideradas como tal, por ello, no dejes de visitar esta zona leonesa.

Si eres de los afortunados que cuentan con varios días de vacaciones, te informamos que la zona cuenta con cabañas de alquiler para que disfrutes aún más de la escapada.

Además, si entre tus objetivos está el de broncearte, no preocuparse, esta piscina fluvial cuenta con una amplia pradera donde tomar el sol sin límites.

Ya sabes, naturaleza, aguas aptas para el baño y mucho relax...el plan perfecto para tus vacaciones en León

4. Piscina fluvial de San Martín de Moreda

Cerca de la piscina natural de la de Vega de Espinareda, y dentro del mismo término municipal, encontrarás la piscina fluvial de San Martín de Moreda.

En este caso, podrás bañarte en las frías aguas del río Ancares, una propuesta muy a tener en cuenta si no quieres pasar mucho calor este verano.

Si eres valiente y el frío no te da miedo, sin duda, esta es tu zona de baño favorita, además podrás disfrutar del enclave natural en compañía de quien tú quieras.

El plan perfecto, agua y sol a partes iguales... ¿te apetece?

5. Piscina natural de Cacabelos

La piscina natural de Cacabelos fue una de las primeras que se adaptaron para el baño en la comarca de El Bierzo.

Esta zona de baño de interior es de fácil acceso debido a que la podrás encontrar en el centro de Cacabelos.

Un propuesta que, al igual que el resto de nuestra lista, ofrece amplias zonas de césped, árboles que te garantizarán sombra y, cómo no, un parque infantil para que los peques disfruten sin límites.

Si aún no sabes dónde te vas a "mojar el culo", esta piscina natural no es mala opción

6. Piscina fluvial Llamas de la Ribera

Nuestra siguiente propuesta la encontrarás en el paraje natural de Los Redondales, en el término municipal de Quintanilla de Sollamas.

No podía faltar en nuestra lista, y es que este paraje es uno de los más visitados por los habitantes de la provincia de León.

Un lugar para escapar del mundanal ruido estas vacaciones de verano en León que, además de ofrecerte aguas de excelente calidad, ofrece unas muy buenas instalaciones.

Zonas de baño, césped, amplias zonas para que jueguen los más peques y hasta un campo de fútbol...el plan promete, ¿no crees?

Pues ya sabes, ve buscando "compañeros de fatigas"...

7. Playa fluvial en Cimanes del Tejar

Esta playa fluvial la encontrarás a solo 100 metros de Cimanes del Tejar, en un parque público, donde además de bañarte, podrás hacer más actividades.

El responsable de que esta zona de baño en la provincia de León se llene, verano, tras verano, no es otro que el río Órbigo.

Una jornada de ocio en la que incluir actividades deportivas y relax, mucho relax. Y es que las vacaciones están pensadas para desconectar y descansar.

Pero si además de descansar quieres actividad, allí encontrarás una bolera cubierta, a sí como instalaciones para jugar al fútbol y al frontón.

Aquí nadie se aburre....

Pues hasta aquí nuestras propuestas para estas vacaciones de verano en León. Si hay alguna piscina/playa natural que se nos haya escapado, no dudes en proponerla, hay mucho verano y los planes de ocio nunca son suficientes.