Bautista: "En 10 años, no he vivido un sueño así"

Segunda carrera del Gran Premio de Australia del Mundial de Superbikes. Segunda demostración del poder de la Ducati 'Panigale V4' sobre el resto de motos, especialmente, la tetracampeona Kawasaki. Segunda exhibición de pilotaje del español Álvaro Bautista (Ducati), que ganó, de nuevo, la segunda manga con la misma facilidad con la que ganó, en su debut en Phillip Island en su nuevo campeonato, la primera carrera de ayer. Si el sábado, superó al actual tetracampeón del mundo, el británico Jonathan Rea (Kawasaki) por 14 segundos, hoy lo ha hecho por 12 segundos. Bautista abandona Australia como lider destacado del Mundial de SBK y se prepara para la próxima cita que es Tailandia.

La carrera no tuvo, como la de ayer, demasiada historia. Nada más tomar la salida, Bautista arrancó a un ritmo endiablado y dejó peleándose por el podio a los dos pilotos de 'Kawasa', Rea y su compatriota Leon Haslam, que terminaron por este orden en el 'cajón'. La prueba, con miles de aficionados en las lomas del precioso trazado de Phillip Island, fue, de nuevo, una demostración del poderia de la Ducati, que intenta arrebatarle, este año sí, el título a Kawasaki.

"Cuando llegué a Australia no me esperaba, desde luego, una doble actuación así", reconoció Bautista al bajar del podio. "Quería dejarlo todo en la pista y pelearme con los mejores de la categoría, pero esto es increible y he de darle las gracias a Ducati por confirar en mi y poner en mis manos una MotoGP de calle porque eso es lo que es esta 'Panigale V4', una MotoGP de calle, una máquina que, sin tener la potencia de la MotoGP, se pilota muy comodamente".



Bautista aseguró tener una sensación muy especial después de ganar las dos carreras que se han disputado este fin de semana. "En diez años, no he vivido un fin de semana así; en diez años, no he vivido un sueño como éste". Confesó que cuando estaba en la parrilla solo estaba pensando "en intentar escaparme en cuanto se apagasen los semáforos, no quería líos". La verdad, reconoció el piloto de Talavera de la Reina, es que "la electrónica de la moto me ha ayudado mucho a dosificarme".

Respecto al mayor peligro de las grandes carreras, tanto en MotoGP como en Superbikes, es decir, el desgaste desproporcionado de los neumáticos, Bautista asegura que aunque hay que ir siempre atento, hay una gran diferencia entre una categoría y otra, entre los Michelin de MotoGP y los Pirelli de SBK. "En MotoGP, cuando el neumático delantero te abandona, olvidate, ya no puedes apretar o te caes; aquí, cuando el Pirelli delantero se desgasta, aún puedes conducir, aún".

Mundial de Superbikes: 1. Álvaro Bautista (España, Ducati), 62 puntos; 2. Jonathan Rea (GB. Kawasaki), 49; y 3. Marco Melandri (Italia, Yamaha), 30.