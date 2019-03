Bautista vuelve a demostrar su poder en Tailandia

El español Álvaro Bautista (Ducati), de 34 años, durante la última década uno de los pilotos españoles de MotoGP, ha demostrado hoy, en el trazado de Chang, de Tailandia, que ha dado el salto a la categoría de Superbikes para convertir en nueva y flamante campeona del mundo a la fábrica italiana de Borgo Panigale después de que, durante los cuatro últimos años, el británico Jonathan Rea (Kawasaki), de 32 años, haya dominado, casi a placer, el campeonato con la conquista de cuatro cetros consecutivos.

Bautista, que ya ganó en las dos primeras carreras disputadas en Phillip Island (Australia), ha vuelto a iniciar el Gran Premio de Tailandia, segunda cita del calendario de SBK, con su tercera victoria consecutiva (cuarta si se cuenta la carrera corta de Australia), lo que significa que aún no ha perdido desde su llegada a Superbikes. Si en Phillip Island, el piloto de Talavera de la Reina superó por más de 10 segundos en ambas carreras a Rea, en Tailandia ha tenido que contestarse con ‘solo’ ocho segundos, aprovechándose de su mejor motor que, gracias al nuevo reglamento y a la habilidad de Ducati, le ofrece unas 2.000 vueltas más que el de la ‘Kawa’.

A PUNTO DE CAERSE



Bautista y Rea han mantenido un gran y precioso pulso durante las seis o siete primeras vueltas de las 20 que constaba la carrera. Es más, en el primer adelantamiento de ‘Bati’ a Rea, se han tocado y el español ha estado a punto de ser descabalgado de su ‘Panigale’, haciendo equilibrios sobre el sillín de su moto y, no solo salvándose de la caída, sino serenándose, recuperando ritmo y, finalmente, superando al británico de Kawasaki para ganar con toda la recta de meta de ventaja.

“No hay manera, he de arriesgar demasiado para poder estar con Álvaro y, por tanto, en 20 vueltas es muy, muy, complicado plantarle batalla. Tal vez mañana (domingo), en la carrera corta, de 10 giros, tendré una mejor ocasión para vencerle pero, de momento, está siendo un gran dominador en este inicio de Mundial”, reconoció Rea, siempre segundo en las tres carreras que se han disputado.

LÍDER DESTACADO



“La verdad es que hoy sabía que iba a ser muy distinto a Phillip Island”, empezó comentando Bautista ante el micrófono de Dorna TV. “La moto hoy era algo más difícil de parar a la entrada de las curvas. Estoy muy contento porque, pese a todo, el equipo me ha ofrecido una moto muy, muy, competitiva. La verdad es que, cuando me he tocado con Jonathan en la curva 3, me he visto en el suelo, pero he podido salvar la caída. Insisto, soy muy feliz”, terminó diciendo el español, que sumó, también, la vuelta rápida en carrera. Es más, Bautista ha liderado 56 de las 64 vueltas que se han dado en este Mundial.

Mundial de Superbikes: 1. Álvaro Bautista (España, Ducati), 87 puntos, 2. Jonathan Rea (GB. Kawasaki), 69 y 3. Alex Lowes (GB, Yamaha), 46.