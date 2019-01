El día que Rossi discutió con la profesora de historia del arte

El italiano Valentino Rossi, como el resto de pilotos del Mundial de motociclismo, está ya en la recta final de su preparación de cara a la nueva temporada, que los ‘fantásticos’ y el resto de la parrilla de MotoGP iniciarán, la próxima semana, en el circuito de Sepang (Malasia), con los primeros tres días de entrenamiento de cara al Mundial, que empezará, como siempre, en el trazado nocturno de Doha (Catar), a mediados de marzo.

Rossi, que antes, el próximo 16 de febrero, cumplirá los 40 años, viajará antes a Yakarta (Indonesia) donde el equipo oficial de Yamaha, que ha perdido como patrocinador principal a Movistar para ganar a Monster, presentará su nueva moto y colores. Allí, en Indonesia, país donde hay millones de ‘motards’, el ‘Doctor’ estará acompañado del catalán Maverick Viñales, su compañero durante estos últimos años.

LA CARCAJADA DEL PÚBLICO

Antes de abandonar Tavullia, Rossi ha estado presente en uno de los programas nocturnos de máxima audiencia en Italia, el ‘Che tempo che fa’, de RAI1, presentado por Fabio Fazio, y ha hablado de un montón de cosas como, por ejemplo, lo poco que le gustaba la escuela y, sobre todo, lo poco que le gustaba la clase de historia del arte.

Es más, Rossi explicó que solo tuvo problemas con una profesora de arte. “Un día le dije, sin mala intención, que el arte no iba a cambiar mi vida, que estaba convencido de ello. Y la verdad es que ella no se lo tomó muy bien; bueno, más bien se lo tomó mal y me soltó: ‘No pensarás en ganarte la vida, en ganar dinero, con esa moto de ahí fuera’”. Y todos los espectadores que asistían al programa en directo soltaron una enorme carcajada, que Fazio y el ‘Doctor’ vivieron con complicidad.

Rossi explicó, más o menos, lo que cuenta siempre. Que lleva el número 46 “porque era el número que llevaba papá Grazziano cuando ganó su primera carrera en el Mundial y, además, porque me gusta que sea de dos cifras y, además, entre las dos sumen 10, un número perfecto¿no?”

ENTRENARSE CON SUS ALUMNOS

El ‘Doctor’ también contó que después de cientos de grandes premios, carreras y podios, después de nueve títulos mundiales y mientras persigue, desde hace ya nueve años, el décimo cetro, “la victoria que permanece en mi mente es la que conseguí, en el año 2004, a lomos de mi Yamaha, justo en mi debut con la marca tras conquistar mi quinto título mundial con Honda. Aquella carrera, aquel triunfo, sigue en mi mente. Es más, aquella moto la tenga en el salón de mi casa de Tavullia”.

Rossi, que está ansioso por ver la nueva Yamaha en la presentación de Yakarta “pues llevará, más o menos, los colores del Inter, pues el color de Yamaha es el azul y el de Monster, nuestro nuevo patrocinador, el negro”, confesó, de nuevo, que lo que le mantiene activo, vivo y animado son las ganas de seguir compitiendo al más alto nivel con los pilotos más jóvenes y, sobre todo, el hecho de que me entrene con los chicos de la Academia VR46 “con los que me lo paso muy bien y a los que intento ganar siempre, aunque no siempre lo consigo”.