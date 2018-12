Doohan: "Márquez no tendrá problemas en lograr los nueve títulos de Rossi"

Mick Doohan (Gold Coast, Queensland, Australia, 4 de junio de 1965) aparece impecablemente vestido, como vestiría el mejor de los Tiger Woods, con su troler de cuatro ruedas y su bolsa de piel para su portátil, con dos móviles en las manos. Viene de Estados Unidos y no le ha importado “todo lo contrario” hacer una escala de 48 horas en Barcelona para acudir, por vez primera, al Camp Nou “bueno, yo diría que a un partido de fútbol” y acercarse a Cervera (Lleida) para visitar a Marc Márquez, recién operado de su hombro izquierdo, y participar en la película homenaje al heptacampeón.

Está encantado de hablar de las carreras, mientras no para de atender el móvil del trabajo, que no es otro que su compañía de jets privados, con sedes en cinco rincones del mundo pero, muy especialmente, operando en la inmensa Australia. Hablaría de lo gran piloto que es Andrea Dovizioso, de lo buena moto que es la Ducati, de lo raro que es ver estancarse a la Yamaha, de cómo será Jorge Lorenzo sobre la Honda y de lo que le entristece que Dani Pedrosa se haya jubilado “sin ganar el título que se merecía”. Pero le encanta Márquez y se siente “muy orgulloso de que haya conseguido ya los mismos cinco títulos que yo con Honda”.

Mick Doohan acudió a Cervera (Lleida) donde compartió grabación con Marc Márquez sobre la conquista del quinto título de MotoGP del catalán, que iguala los cinco de 500cc logrados por el australiano/ INSTAGRAM MARC MÁRQUEZ

¿Qué le ha parecido el Mundial? Muy interesante. Hemos vivido grandes carreras como, por ejemplo, la de Holanda. Casi nunca sabíamos lo que iba a ocurrir, pues cuando llegaba el viernes veías varios ganadores. Es verdad que, a medida que pasaban los entrenamientos, veías que Marc se hacía, casi siempre, con el control de la situación pero, aún y con todo, no eras capaz de intuir lo que iba a ocurrir el domingo.

¿Cómo ha visto al campeón? El año que ha hecho Marc me ha parecido sencillamente impresionante porque yo, como todos, ignorábamos que tuviese esa lesión en el hombro izquierdo y que, continuamente, se le saliese y tuviese que superar esa dificultad en un deporte como el motociclismo en el que las motos se pilotan, y mucho, con los brazos, con la fuerza de tus hombros. Cuando eres campeón sabes que lo que hiciste el año anterior no te sirve de nada y que deberás ser aún mejor si quieres repetir título. Y eso es lo que ha hecho Marc. Su manera de competir es la mejor señal de que es un verdadero campeón.

Hay quien dice que el que gana es Marc y no la Honda. No nos engañemos, si no tienes una buena moto, no ganas. Pero, claro, como todo el mundo o, al menos, todas las marcas oficiales tienen buenas motos, al final quien marca la diferencia es el piloto. Eso, en MotoGP aún cuenta más que en la F-1 donde el coche es vital. Y, sí, Marc ha marcado la diferencia.



Mick Doohan presenció, en directo, en el Camp Nou el último Barça-Tottenham, de Champions, y fue obsequiado por el presidente Josep María Bartomeu y el exvicepresidente Manel Arroyo con una camiseta. / FCBARCELONA. COM

Muchos creen que Marc debería demostrar que puede ganar con otra moto y dejar Honda. Eso es una inmensa bobada, una tontería. Y no lo digo, no, porque yo no me moví de Honda a lo largo de mi vida. Lo digo porque lo que tiene que hacer Marc, que es lo que pensaba yo en mi época (pentacampeón del mundo de 500cc en 1994, 95, 96, 97 y 98), es conseguir que la combinación piloto-moto sea la mejor, la más fuerte, la más competitiva. No hay que cambiar de moto, hay que intentar ser el mejor cada año y, en ese sentido, Honda también sabe que, si le da una buena moto, Marc seguirá siendo el mejor. Si la pregunta es si Marc ganaría con otra moto, la respuesta es sí, porque mentalmente también es el más fuerte.

Qué les diría a los que dicen que Márquez tiene más competencia de la que tuvo usted o el mismo Valentino Rossi en sus buenos años. Le diría que eso me parece una gran falta de respeto, impresentable, impropia de deportistas, hacia los pilotos de otras épocas, muchos de ellos grandes campeones, que compitieron contra mi o ‘Vale’. Al final, incluso ahora con Marc en la pista, las victorias se deciden entre tres, cuatro o cinco pilotos y esos, los buenos, buenos, existieron siempre. Yo creo que la gran diferencia es que ahora las motos son más fáciles de pilotar, gracias a su sofisticada tecnología y, por tanto, los pilotos pueden rodar a un ritmo altísimo todas las vueltas.

¿Le sorprende lo que está haciendo Valentino Rossi? No me sorprende lo que hace ni cómo lo hace, me sorprende que lo haga a los 39 años y aún esté dispuesto a seguir haciéndolo durante dos años más.

¿Tiene la sensación de que el motociclismo echará de menos a Rossi cuando se retire? Pienso en Dani Pedrosa y pienso en que es una pena que no haya conquistado el título que se merecía. Y si pienso en Valentino, pienso que el deporte siempre es más grande que un solo piloto, sea el que sea. Pienso en la F-1 y pienso en Ayrton Senna o en el pobre y querido Michael Schumacher. El deporte siempre supera las ausencias, porque descubre nuevos valores.

¿Tiene la sensación de que el pilotaje de Márquez es el que mejor se adapta a la difícil Honda? Tengo la sensación de que Márquez está en continua evolución y esa es la mejor virtud de un gran campeón. Si usted lo recuerda en Moto2, ya era así. Llegó a MotoGP y creo que cambió las reglas. No sé si la Honda debe pilotarse como la pilota él, solo sé que él es muy eficaz y hace ganar a Honda. Y, en ese sentido, tengo la impresión de que Marc se ha ganado el respeto de todos dentro de Honda, lo que no es nada fácil, creame.

Alberto Puig, director deportivo de Honda, dice que, aunque ahora nos parezca imposible, el año que viene veremos un Márquez todavía mejor. Estoy convencido de ello. Pero no porque lo diga Alberto, sino porque forma parte del espíritu competitivo de Marc, que sabe que lo hecho hasta ahora tal vez no le sirva para volver a superar a Andrea (Dovizioso), Maverick Viñales, Valentino Rossi o, por supuesto, a Jorge Lorenzo. Marc tiene 25 años y si ‘Vale’, a los 39, aún sigue aprendiendo, más razón para creer en la evolución del pilotaje de Márquez. Marc es como yo, jamás se fija en su compañero de equipo aunque, en ese caso, Lorenzo será una motivación más para progresar, para dar un nuevo paso adelante, porque será un duro competidor.

¿Cree que, en este deporte tan duro, existe la mala suerte? Creo que un piloto ha de trabajar duro, muy duro, para minimizar la mala suerte, para combatir los riesgos de un deporte duro y peligroso, sí.

Márquez dice que él no piensa en los récords ¿le cree? Por supuesto que le creo, entre otras razones porque yo también era así. Bueno, yo y cualquier otro piloto. Nadie corre por los récords, nadie. Nunca piensas en dejar huella, tú corres para ganar la carrera del domingo y, luego, títulos. Las estadísticas es lo que tú dejas cuando te vas a casa tras años de competir.

¿Usted cree que Márquez alcanzará los nueve títulos de Rossi? Lo creo yo y lo piensa todo el mundo ¿no? Si no sufre lesiones serias y sigue compitiendo como lo está haciendo es relativamente sencillo que logre más de dos o tres títulos en los próximos años. No, no debe representar problema alguno para Marc alcanzar los nueve título de Rossi. Lo más grande que tiene Marc es que él intenta ganar siempre, siempre, tenga la moto que tenga, otros, si no lo tienen todo en su sitio, no ganan, ni se atreven a intentarlo.