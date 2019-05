Ducati aprieta a Honda para inquietar a Márquez

Cuando arrancó la pretemporada todo fue ruido. En los entrenamientos de invernales (donde siempre hay cinco o seis campeones de invierno, señalaron con ironía dos grandes campeones), hubo todo tipo de pilotos, jóvenes y no tan jóvenes, debutantes y expertos, que llamaron la atención, acabaron sesiones por delante de los favoritos, hasta de los magníficos y fueron líderes en algunos de esos test.

Eso duró, lo que duraron las pruebas. En cuanto empezó el fuego real, el crono, la puesta a punto de las motos (no es lo mismo poner la moto a punto en un test, que en cuatro sesiones de un fin de semana con toda la presión del mundo encima, reconoció entonces Marc Márquez), la pista, la climatología, los rivales, la necesidad de ganar, de demostrar que vales para un equipo oficial, empezó a influir en el rendimiento de muchos de los que habían llamado, insisto, la atención en febrero.

LORENZO SACA LA CABEZA

Lo dijo Márquez nada más arrollar a sus rivales en Argentina: Volvemos a estar arriba los mismos de siempre. Y los mismos de siempre son él, pentacampeón con Honda en los seis últimos años, Andrea Dovizioso, subcampeón con Ducati en los dos últimos Mundiales y Valentino Rossi (Yamaha), el de siempre. Sí, cierto, se ha bautizado (y de forma brillantísima Àlex Rins, en Austin, pero ayer acabó 16). Dicen que aparecerá un día de estos Maverick Viñales (Yamaha), pero le sigue costando. Y hasta Jorge Lorenzo (Honda) ayer vio un rayo de luz, peroacabó noveno, a más de medio segundo de Márquez.

El paddock del Mundial insiste en que solo Márquez puede perder el título, si se equivoca, él solito, como ocurrió en Austin. Han pasado tres grandes premios, quedó a 23 milésimas de Dovi en Catar, arrasó en Termas y se cayó en Austin cuando iba líder destacado. Se le ha salido la cadena en un entrenamiento y su caída en EEUU fue, al parecer, provocada por un fallo en su Honda. Y ayer, pese a no terminar con el mejor crono --los mejores fueron Danilo Petrucci (Ducati), Andrea Dovizioso (Ducati) y Cal Crutchlow (Honda)fue el que mejor ritmo demostró tener con neumáticos duros!

LA REACCIÓN DE HONDA

Las dos Ducati Desmosedici delante y, detrás, dos Honda oficiales, entre ellas, la del pentacampeón más joven de la historia. Está claro que el Mundial ha pisado Europa y ese es el duelo: Honda contra Ducati. El otro?, el mismo que en los dos últimos años: Márquez contra Dovizioso, Dovi frente al último extraterrestre. De momento, siempre ha ganado el marciano. Estamos listos para volver a enfrentarnos a Marc y Honda. Y Andrea (Dovizioso) también lo está, nos ha asegurado que llegará hasta el final, señaló ayer, en Dazn TV, Paolo Ciabatti, uno de los jefazos de la firma italiana de Borgo Panigale.

Márquez aseguró ayer que Honda está trabajando como nunca. "La reacción de Honda a nuestros problemas con la cadena y la electrónica ha sido fulminante y, ahora, ya tengo en mis manos la moto que puede ganar, o intentarlo, en todos los circuitos", dijo ayer Márquez ante el reto lanzado por Ducati. Y, en declaraciones a Catalunya Radio, dijo más: "En cuanto detectaron los problemas, reservaron el circuito de Misano, se llevaron a Stefan Bradl, nuestro magnífico piloto de pruebas, y lo solucionaron todo. Yo, aquí, no he tenido que experimentar, solo confirmar que lo que habían hecho estaba bien hecho. Y, sí, todo está OK".