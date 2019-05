El francés Quartararo arrebata a Márquez el récord de 'poleman' más joven

El Mundial-2019 de MotoGP continúa provocando sorpresas y dejando boquiabiertos a todos los aficionados. Si hasta ahora se habían producido tres victorias de tres pilotos y tres marcas diferentes (Andrea Dovizioso, Catar, Ducati; Marc Márquez, Argentina, Honda y Àlex Rins, EEUU, Suzuki), hoy se ha producido un hecho insólito cuando el joven piloto francés, Fabio Quartararo (Yamaha, 1.36.880 minutos) ha logrado un nuevo récord en Jerez, ha conquistado la cuarta 'pole position' de su carrera y se ha convertido en el piloto más joven en conseguir liderar la parrilla de la categoría 'reina', sustituyendo al catalán Marc Márquez (Honda), que, camino de su 'pole' n 83, ha perdido el control de su moto, sin caerse. 'El Diablo', como se hace llamar, estará acompañado en la primera fila de la parrilla de mañana (14.00 horas, Dazn TV) por su compañero de equipo, el italiano Franco Morbidelli (1.36.962) y el pentacampeón del mundo de MotoGP (1.36.970).

De récord en récord

El primer récord de Márquez en MotoGP se produjo, precisamente, en Austin (Texas, EEUU), al conquistar la 'pole' del GP de EEUU, con 20 años y 62 días, sustituyendo al norteamericano Freddie Spencer como el más precoz en liderar una parrilla de MotoGP. Ahora ha sido Quartararo quien, con 20 años y 14 días, le ha arrebatado el simbólico trono al heptacampeón del mundo de motociclismo, que ha sido el primer en felicitar, en la pista, de forma notoria, al joven piloto francés, que, junto a Morbidelli, han dejado en mal lugar a los dos pilotos oficiales de Yamaha, Maverick Viñales (5) y Valentoni Rossi (13), muy relegados mañana en la parrilla.

"Iba al límite y me ha ayudado muchísimo el nuevo neumático", confesó Quartararo, que reconoció que lo hecho hoy ha sido, desde luego, "muy importante, pero el día que debemos de ser espectaculares es mañana, en la carrera y eso ya es muy difícil". "La verdad es que este 'donlete' es la recompensa a un gran fin de semana y, sobre todo, al trabajo de todo el equipo Petronas Yamaha, pues ni yo ni Fabio hubiésemos podido hacer estos tiempos tan buenos sin su ayuda", indicó un eufórico Morbidelli.

El desastre de Rossi y Viñales

"La verdad es que, tal vez, el neumático delantero que hemos utilizado tenía demasiadas vueltas, no sé, no es excusa, no, no, que va, pues he felicitado a este jovencito que se llama Fabio Quartararo que, ves, ya me ha quitado ser el más joven en conseguir algo, una 'pole'", comentó Márquez en el 'corralito' con una amplia sonrisa en su rostro. "El objetivo era, desde luego, la primera fila, que no se nos podía escapar si queremos optar, mañana, a la victoria".

Márquez, aspirante por excelencia a la victoria y a un nuevo título, tiene la ventaja, no solo de formar trio con dos jóvenes que no están acostumbrados a salir en primera fila sino que, además, tendrá a todos sus rivales, de momento, detrás suyo, pues Andrea Dovizioso (Ducati), lider del Mundial, sale cuarto, Àlex Rins (Suzuki) arrancará desde la tercera fila y Valentino Rossi (Yamaha), que ni siquiera se ha clasificado para la Q1 definitiva, partirá desde la 13 plaza, es decir, desde la cuarta fila.