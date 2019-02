Masiá logra el récord de Jerez y se estrella rompiéndose un pie

Para que luego digan si este deporte es o no es peligroso. Para que luego se pregunten si hay que tener o no suerte para alcanzar la gloria en una especialidad tan particular. Para que luego le resten méritos a las proezas que protagonizan estos muchachos. Jaume Masiá, de 18 años, una de las más firmes promesas del motociclismo español, piloto del 'team' Bester Capital Dubai, ha tenido hoy tanta, tanta, mala suerte que, tras conseguir batir el récord del circuito Ángel Nieto, de Jerez, de la categoría de Moto3, salió por orejas de su fabulosa KTM y se estrelló en el duro asfalto del trazado andaluz, donde hoy han concluido los tres primeros días de test de Moto2 y Moto3, previos al inicio del Mundial de motociclismo, el próximo 10 de marzo, en Doha (Catar). Masiá se ha roto tres dedos del pie izquierdo, por lo que tendrá que ser operado, el próximo martes, en Barcelona.

VOLÓ POR LOS AIRES

Masiá, que ha publicado una foto en su instagram con el pie tapado y el lema "malas noticias", se convirtió, a lo largo del día de hoy, en el gran protagonista de la jornada, junto al piloto surafricano Brad Binder (KTM), que logró el mejor tiempo en Moto2. Masiá paró el crono en 1.45.241 minutos, un tiempo extraordinario, ocho décimas de segundo más veloz que el récord, del 2017, de Moto3, que ostenta el también español Jorge Martin (1.46.004), flamante campeón del mundo de la pequeña categoría, ahora en el equipo oficial de KTM de Moto2.

Masiá, que estaba protagonizando unos entrenamientos fantásticos, tal vez demasiado, abrió gas demasiado pronto a la salida de la curva 2 de Jerez, conocida como Michelin, y saló por orejas sobre la cúpula de su veloz KTM, estrellándose contra el asfalto y apoyándose en su caída sobre el pie izquierdo. Masiá, que se perderá, como poco, los próximos ensayos de Moto3, que tendrán lugar, del 1 al 3 de marzo, ya en Catar, estaba liderando la clasificación por delante del polémico piloto italiano Romano Fenati, que ha vuelto a correr tras cumplir la famosa sanción que le impusieron.