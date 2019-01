Rossi elogia el arrojo y el pilotaje "sin miedo" de Márquez

Hace pocos días, con el mejor ánimo deportivo que se le supone a quien ya no tiene nada que demostrar, semanas antes de cumplir los 40 y tras conquistar nueve títulos mundiales de motociclismo, Valentino Rosso aceptó de agrado el premio al deportista que menos había ganado en el 2018. Ahora, en una de sus habituales comparecencias ante los medios de comunicación, concretamente en Radio Deejay, de la mano de Linus y Nicola Savido, el ‘Doctor’ ha vuelto a hablar de la motivación que le mantiene vivo y con ganas de seguir corriendo y, curiosamente, poco antes de que se presente el nuevo equipo Yamaha-Monster, junto al catalán Maverick Viñales, ha elogiado el coraje de Marc Márquez.

CUMPLEAÑOS FELIZ

Rossi, que explicó que había pasado unos días de vacaciones con pilotos alumnos de su Acamedia VR46 “en Jamaica”, recordó, en efecto, que el 16 de febrero cumplirá 40 años. “Es inútil reconocer, por supuesto, que jamás hubiese pensado que, a los 40 años, seguiría corriendo en el Mundial de MotoGP, aunque siendo como era, como es, mi sueño nada me extraña. No sé si alguien conseguirá llegar a los 40 con mi nivel competitivo, pero yo me siento muy orgulloso de ello”. Aseguró que si Yamaha responde al reto del nuevo año, él está listo. “Sí, tengo una enorme confianza en hacerlo bien y en volver a ganar, sobre todo en esta época del año en la que lo importante es llegar en forma al primer test de Malasia, el próximo febrero”, añadió el de Tavullia.

Rossi, evidentemente, reconoció durante la charla que no es lo mismo correr con los 25 años, o menos, de Marc Márquez, que hacerlo con sus 40. “La experiencia ayuda, claro que sí, porque es muy importante conocer las pistas y trabajar bien la puesta a punto de tu moto para cada trazado. ¿Miedo?, no, no, miedo nunca, respeto, pensar en los peligros. Es evidente que los jóvenes tienen mucho más coraje que yo, tienen menos temor a sufrir caídas y, además, reconozcámoslo, se recuperan antes. Miedo, respeto, tenemos todos, todos, unos más y otros menos. Es bueno tener cierto miedo, no somos inconscientes, sabemos que estamos en un deporte de riesgo. Cuando te metes en años, es otra cosa, pues cuando corres en Moto3 o Moto2 eres un poco atrevido, hasta algo loco, sobre todos los jóvenes japoneses, indonesios, cuyo límite a la hora de arriesgar es muy alto”.

VIGILÁNDOSE MUTUAMENTE

Y al hablar de pilotos que arriesgan, de pilotos atrevidos, valientes, Rossi rinde honores a Marc Márquez. “Ciertamente, Márquez es uno de los pilotos que más arriesgan, sí, su pilotaje denota que parece no tener miedo. Es muy, muy, valiente, muy atrevido, hasta el punto de temer hacerse daño. Se cae mucho, mucho, pues siempre pilota bordeando el límite, baila encima de la moto, se pelea con ella, para dominarla de una forma impensable para mí”. Preguntado si ha estudiado el estilo del heptacampeón catalán, Rossi asegura que todos los pilotos se estudian, se espían, están pendientes lo que hace uno y otro. “Sí, claro, todos nos estudiamos, todos, queremos saber qué hacen los demás para intentar mejorar. Estudiamos cómo se entrenan, que comen, que beben, cómo se comportan en las redes sociales, los pilotos somos muy curiosos y nos seguimos, sí”, añade ‘Vale’.