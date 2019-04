Rossi: 'Pese a su error, Márquez sigue siendo el gran favorito'

Valentino Rossi (Yamaha), nueve veces campeón del mundo y veterano piloto italiano que, a los 40 años, es segundo del Mundial de MotoGP, a solo tres puntos de su compatriota, el subcampeón Andrea Dovizioso (Ducati), considera que el catalán Marc Márquez (Honda) sigue siendo el gran favorito para ganar el título mundial de la máxima categoría, pese a encontrarse ahora, tras su error y caída en Austin (Texas, EEUU), cuando dominaba la carrera a placer, en cuarta posición del campeonato, a nueve puntos de Dovi, justo detrás del brillante y nuevo ganador del GP de EEUU, el también catalán Àlex Rins (Suzuki).

Yo creo, pese a su error en Austin, que Marc (Márquez) sigue siendo el principal favorito para renovar el título, pues tiene algo más que el resto. Eso sí, el Mundial llega ahora a Europa, a Jerez, y es ahí donde cada uno de nosotros y las motos empezarán a dar su auténtico nivel. Yo creo que los cuatro que estamos delante tenemos ya una cierta ventaja, pero este año hay muchos posibles ganadores de grandes premios en la parrilla de MotoGP, señala el Doctor tras su segundo puesto en EEUU por detrás de un espectacular Rins. Yo, al menos, sigo ahí, peleando y dejándolo todo el domingo, que es el día importante.

Rossi reconoce, con su sinceridad habitual, que cuando vi caerse a Marc delante de mí me he emocionado muchísimo porque he visto la oportunidad de ganar y acabar con una racha que ya dura 31 grandes premios sin vencer. Pero cuando Àlex ha llegado a mi altura he visto, de forma muy clara, que tenía algo más que yo y sería imposible ganarle, porque lo hacía todo perfecto. Y, sí, Vale incluso explica que al verse caer a Márquez delante he perdido un poco la concentración de lo mucho que me he ilusionado y emocionado.

Luego, tras volver a centrarse en la carrera, ha visto que Rins estaba viviendo su gran día. En cuanto me ha pasado, aprovechando mi error en la primera curva, cuando me he ido muy abierto, he comprobado que todo lo hacía bien, que su moto frenada muchísimo, aceleraba estupendamente y no tenía puntos débiles. He corrido al 103%, pero nunca al 120% porque, por otro lado, no quería perder el podio y seguir puntuando en el Mundial.

Cuando le preguntan si sabe que Rins dijo estar muy contento porque, además, había ganado la carrera muy emocionado al superar a uno de sus ídolos, Rossi sonríe y dice: He oído tantas veces a estos jóvenes pilotos decir que yo soy o fui su ídolo, que no me los creo. Desde luego (y sonríe abiertamente) lo que sí pienso hacer es expulsar a Davide (Brivio, es colaborador de Rossi en Yamaha, creador del equipo Suzuki y el hombre que fichó a Rins para la fábrica azul japonesa) de nuestro chat.