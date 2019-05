El absurdo freno a un desarrollo necesario y urgente

Ningún proyecto inversor puede ser desaprovechado en la provincia, pero cuando los obstáculos se interponen en las contadas ocasiones en las que la oportunidad del desarrollo y el empleo llegan a zonas tan afectadas por el declive económico como Laciana la situación supera con mucho los límites del absurdo y lo admisible. Es lo que amenaza con ocurrir de nuevo en los talleres de tren de Villablino, ante la falta de reacción de la administración autonómica y el Consorcio del Ponfeblino, cuya pasividad está a punto de acabar con la paciencia de un grupo de empresas inversoras, punteras en el sector de la investigación en energías renovables. Lamentablemente, no es la primera ocasión en la que la falta de arrestos, si no directamente la dejadez, deja escapar inexplicablemente un proyecto económico en estos talleres. Hace un año las instituciones encargadas de gestionar las licencias para poner en uso los viejos talleres no fueron capaces de retener una inversión para recuperar vagones antiguos para un tren turístico francés.

Ahora la iniciativa empresarial que peligra es mucho más ambiciosa, a parte de haber comprometido un volumen de dinero nada desdeñable en la deprimida zona exminera quiere sentar las bases de un desarrollo innovador para probar combustibles renovables en el transporte ferroviario. Un proyecto que cuenta con el respaldo de importantes empresas gasistas del país y que supone para Laciana no sólo una oportunidad sino la posibilidad de convertirse en el germen de un nuevo sector económico. Sin perder de vista que puede servir también para desbloquear al fin el eterno proyecto del Ponfeblino. De no concretarse la iniciativa, será necesario exigir responsabilidades.