Agilidad y voluntad para mejorar Leitariegos

La falta de novedades en el proyecto para la ampliación y mejora de la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos ha hecho saltar las alarmas. Desde la presentación a bombo y platillo en otoño de 2016 del proyecto estrella de los fondos para la dinamización de las cuencas mineras, no se ha avanzado gran cosa para sacar adelante una iniciativa que se enfrenta a grandes trabas ambientales por encontrarse ubicada en un espacio protegido y sobre la que ahora pende la amenaza de caducidad de las subvenciones. Los trámites administrativos no parecen entender de problemáticas sobre el terreno y los plazos apuran porque en el próximo septiembre ya deberían estar certificadas unas obras que ni siquiera tienen redactados los proyectos. Es de esperar que, además de pedir una prórroga para que expiren las ayudas como ya ha anunciado el equipo de gobierno, la Diputación se vuelque en agilizar las gestiones porque hay mucho en juego, además de los 7,5 millones de euros de inversión. Laciana tiene puestas muchas de sus esperanzas de reconversión en este complejo invernal y su desarrollo no se puede dejar a la improvisación, aún más cuando el cierre de la minería se ha acelerado. Puede que los plazos reflejados en el convenio firmado entre la Consejería de Economía y la Diputación no fueran realistas pero eran claros. Aunque a la vuelta de la esquina esté prevista la adjudicación de los servicios de redacción del proyecto, aún ni siquiera se intuye lo más complicado: la declaración ambiental. Da la sensación de que una prórroga no solucionará el problema.