Atención sanitaria en los colegios con interrogantes

La Junta anunció ayer un acuerdo de Educación y Sanidad para ampliar la atención que se realiza a los niños matriculados en centros de educación especial o a los alumnos con discapacidad. En estos momentos hay 32 trabajadores distribuidos por la Comunidad y existe una notable deficiencia que debería paliarse. Pero la medida llega cargada de interrogantes, como han desvelado los sindicatos, puesto que no queda claro quién será el responsable de esa atención sanitaria. La parte social propone que se asigne personal de sanidad a cada uno de los 220 colegios que hay abiertos en la provincia, algo que no resulta factible porque sería un derroche ya que en la mayoría de ellos afortunadamente nadie lo precisa y probablemente tampoco será necesario puesto que son literalmente aulas incluso con sólo tres alumnos.

Pero no les falta razón en su demanda de que se establezca un marco concreto y claro, y sobre que los profesores deben centrarse en sus labores propias, sin asumir unas responsabilidades para las que no están preparados. Probablemente Educación y Sanidad se han precipitado si es cierto, como aseguran, que no han tenido en cuenta la opinión de los propios docentes. El consejero Fernando Rey advierte de que «no se va a ‘sanitanizar’ al personal educativo para que tenga que asumir este tipo de funciones». Aunque debería ser más preciso. La afirmación de que habrá todo el personal que sea necesario es demasiado vaga y parece entendible que surgen dudas sobre el verdadero alcance de lo que se anuncia como una solución adecuada para el problema.