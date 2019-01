El centro de referencia como horizonte a exigir

No sólo entrar en funcionamiento y acabar con un decenio de inexplicable abandono. La Ciudad del Mayor, una vez que parece que definitivamente cumplirá uno de los objetivos para el que fue creada y construida, no puede perder de vista el otro. El proyecto no se limita a un centro asistencial, sino que se gestó con la ambición de convertirse en centro de referencia sobre el envejecimiento y la dependencia a nivel nacional. Y ese es un esfuerzo en el que hay que volcarse a partir de ahora.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, insistió ayer en León en este punto, y puso como ejemplo una de las iniciativas que más brillante trayectoria ha seguido: el Centro de Atención a Personas con Grave Discapacidad de San Andrés del Rabanedo. Un CRE que ha demostrado, además de la necesaria atención a las personas a las que va destinada su actuación, una clara vocación investigadora e innovadora, que tiene la vista puesta no sólo en las necesidades presentes sino también en una mejor calidad de vida de cara al futuro.

Ese es el objetivo también de la Ciudad del Mayor, para lo que cuenta con entidades que han demostrado un empeño encomiable en la atención a los dependientes. Es el caso de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer. El centro que si no hay novedades (y la proximidad de las elecciones ayudará sin duda a vencerlas en el caso de que surjan), abrirá sus puertas antes de mayo, debe volcarse en atesorar el conocimento sobre envejecimento activo y dependencia para ponerse cuanto antes manos a la obra de la investigación.