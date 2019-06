Un coste que necesita ser controlado

La demanda de asistencia sanitaria por parte de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en León es creciente, y no tanto desde los inmigrantes que viven en la provincia como entre los turistas. La mayor parte de ellos peregrinos que realizan el Camino de Santiago, cuya atención acaba financiándose a través de convenios internacionales; aunque no es desdeñable la cifra de ciudadanos que acuden a los servicios de Urgencias sin identificación, y de los que tras ser atendidos no vuelve a saberse nada. Tampoco de la compensación del coste que supone atenderles. Una cosa es aplicar el principio de la sanidad universal y otra bien distinta no registrar el impacto económico que estos incidentes suponen para un sistema que durante los años de recesión ha vivido un proceso de continuos recortes, de los que aún no se ha recuperado.

Programas como los de atención a extranjeros sin recursos o en situación irregular responden a una necesidad social ineludible; pero debe reflexionarse sobre los abusos de aquellos que, según los propios servicios de Urgencias, dan una identidad falsa para no responder después al pago del servicio sanitario, en el caso de que no tengan los correspondientes documentos que garanticen la cobertura por la sanidad pública. Máxime cuando en su práctica totalidad son ciudadanos europeos que, en caso de tener sus papeles en regla, gozan en iguales condiciones de la atención, sin necesidad de defraudar a un sistema que pone por delante de cualquier otro interés la resolución de sus problemas de salud.