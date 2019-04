Defender en las urnas nuestros valores

Las urnas cierran hoy la campaña más polarizada de la historia reciente. El voto de millones de españoles decidirá el devenir de un país que se enfrenta a desafíos cruciales centrados, especialmente, en la defensa de las conquistas auspiciadas por la Constitución que nos han permitido evolucionar como sociedad para afrontar con solvencia los retos del siglo XXI. La relevancia de esta encrucijada emplaza a cumplir con un derecho básico de la ciudadanía como es acudir a los colegios electorales. A través del voto se construye el futuro de un país, mucho más que en la barra de los bares o en las tertulias de las sobremesas. Aunque tradicionalmente se ha relacionado este ninguneo a las urnas con el descontento ciudadano hacia la labor de los políticos, la abstención no debería adoptarse como una forma de protesta porque lo que está en juego atañe al día a día de las personas corrientes, ciudadanos que tienen hoy el poder de expresar y defender sus valores. Esto es lo único en lo que se ponen de acuerdo los partidos litigantes, que se marcan como reto que la participación no baje del 70 por ciento del electorado, en cifras similares a las dos últimas elecciones. No hay excusas para quedarse en casa. Hay que participar en una jornada que, a la luz del alto porcentaje de indecisos que arrojan las encuestas, no dejará de deparar sorpresas. Aunque, si hay una certeza, esta es que la previsible fragmentación de las cámaras que emanarán hoy de las urnas no impedirá que las opciones de gobierno se vean tan reducidas como en la época del bipartidismo.

