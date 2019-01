El doble agravio del camino a Ponferrada en tren

Las líneas de tren convencionales viven la sequía presupuestaria que conlleva volcar todos los esfuerzos de inversión en el desarrollo de la alta velocidad. En el caso de las comunicaciones entre León y Ponferrada el agravio es doble: el trayecto no sólo no tiene plan para comunicarse por AVE sino que la falta de fondos para mantener y mejorar las vías tradicionales hace que el camino entre las dos ciudades sea una lamentable pérdida de tiempo. No menos de hora y media para cubrir poco más de 80 kilómetros. Incomprensible.

Después de años de abandono, en el último ejercicio se ha realizado una inversión que está permitiendo mejorar las traviesas entre León y Astorga, pero el resto de la vía sigue esperando atención por parte de los presupuestos públicos. Mientras las crecientes líneas de alta velocidad siguen escalando kilómetros recorridos por hora (y menguando por tanto el tiempo para recorrer las distancias), en el trayecto entre León y Ponferrada hay incluso tramos que siguen teniendo limitación a 30 kilómetros por hora. Difícil competir así.

Con esta dinámica las líneas convencionales de ferrocarril siguen perdiendo viajeros, que ante la ineficacia de la propuesta pública apuestan por otro tipo de transporte. Llega después el recorte de líneas, estaciones y apeaderos, amparado en el argumento de la falta de usuarios. Y se olvida entonces el irrenunciable derecho de la rentabilidad social, que ha de estar por encima de la económica. Es el momento de exigir mejoras relevantes en la línea entre las dos ciudades. Eso sí tiene que ir, ya, a toda velocidad.